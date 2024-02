PSG slaat aanval van Real Sociedad af en zet grote stap naar kwartfinale

Paris Saint-Germain heeft een eerste stap gezet richting de kwartfinales van de Champions League. In het eigen Parc des Princes was de ploeg van trainer Luis Enrique met 2-0 te sterk voor Real Sociedad. De doelpunten werden gemaakt door Kylian Mbappé en Bradley Barcola.

Het venijn zat in de staart in de eerste helft: vlak voor de pauze belandde een schot van Real Sociedad-middenvelder Mikel Merino op de lat, waardoor het 0-0 bleef voor de rust. Echt grote kansen waren spaarzaam in de eerste 45 minuten. PSG leek verrast door het tempo waarmee Real Sociedad voor de dag kwam en had daardoor moeite om in de wedstrijd te komen.

Ook na de pauze zette Real Sociedad druk, maar tegen de verhoudingen in trok PSG de wedstrijd naar zich toe. In de 57ste minuut nam Ousmane Dembélé een corner, die werd doorgekopt door Marquinhos. Bij de tweede paal kon de vrijstaande Mbappé de bal binnentikken: 1-0. De spits was met een afstandsschot daarna ook dicht bij de 2-0, maar zag keeper Álex Remiro redding brengen.

Twintig minuten voor tijd wist PSG de marge alsnog te verdubbelen. Barcola trok vanaf de linkerflank naar binnen en gaf rechtsback Hamari Traoré het nakijken met een fraaie voetbeweging. Daarna kon hij oog in oog met keeper Remiro voor de 2-0 zorgen. Real Sociedad kwam er minder aan te pas en was nog sporadisch in de buurt van het doel van Gianluigi Donnarumma; een aansluitingstreffer bleef uit.

Kylian Mbappé, 𝐰𝐡𝐨 𝐞𝐥𝐬𝐞? ☕️

De Fransman staat he-le-maal vrij en kan de kopbal van Marquinhos binnentikken! 🏹#ZiggoSport #UCL #PARSCO pic.twitter.com/xEQU7b9Y04 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 14, 2024