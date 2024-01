'Sheraldo Becker verruilt Duitse degradatiestrijd voor Spaanse subtopper'

(28) lijkt 1.FC Union Berlin op korte termijn achter zich te gaan laten. Volgens diverse media is de aanvaller dichtbij een overstap naar de Spaanse subtopper Real Sociedad. Daarmee zou de aanvaller een fraai nieuw hoofdstuk toevoegen aan zijn opmerkelijke loopbaan.

Becker speelde in de jeugdopleiding van Ajax, maar tot een debuut in de hoofdmacht van de Amsterdammers kwam het niet. Na anderhalf seizoen op huurbasis bij PEC Zwolle Eredivisie-ervaring op te hebben gedaan lijfde ADO Den Haag de Surinaamse aanvaller voor twee ton in. Drie jaar (en dertien doelpunten in 95 wedstrijden) later volgde een transfervrije overstap naar Union Berlin, dat net gepromoveerd was naar de Bundesliga.

In zijn eerste Berlijnse seizoen werd Becker keurig elfde, waarna de club de opmars keurig voortzette met als hoogtepunt het seizoen 2022/23. Union eindigde als vierde in de Bundesliga en plaatste zich daarmee voor het eerst in de clubhistorie voor de Champions League. Met elf competitiedoelpunten leverde Becker bovendien een belangrijke bijdrage aan de successen. Bovendien schakelde Union Ajax uit in de tussenronde van de Europa League. Na een 0-0 gelijkspel in Amsterdam eindigde de return in Berlijn in een 3-1 overwinning voor de thuisploeg.

Dit seizoen verkeert Union echter in zwaar weer. Bij het ingaan van de winterstop wacht Becker nog altijd op zijn eerste doelpunt in de competitie, al scoorde hij wel twee keer in de Champions League. In dat toernooi behaalde de club echter maar twee punten in groep C, waardoor het onderaan eindigde in een poule met SC Braga, Napoli en Real Madrid. In de Bundesliga is de club bovendien verwikkeld in een felle strijd om lijfsbehoud. Na zestien gespeelde wedstrijden staat Union drie punten los van de zestiende plaats, die aan het eind van de rit play-offs om degradatie te ontlopen zou betekenen.

Becker zou de Duitse degradatiestrijd nu dus kunnen verruilen voor de strijd om Europees voetbal met Sociedad. De Baskische club bezet halverwege de Spaanse competitie de zesde plaats in LaLiga, wat kwalificatie voor de Conference League zou betekenen. Bovendien eindigde de club bovenaan in de Champions League-poule met Internazionale, Benfica en Red Bull Salzburg. In de achtste finales van het miljardenbal volgt een dubbele confrontatie met Paris Saint-Germain.

Transferspecialist Fabrizio Romano chrijft dinsdagmiddag dat de onderhandelingen tussen Union en Real Sociedad zich in een afrondend stadium bevinden. Zodra de clubs er helemaal uit zijn gekomen zal Becker een definitieve transfer naar Spanje gaan maken, weet de Italiaan bovendien te melden. Een persoonlijk akkoord tussen club en speler zou ook niet ver weg meer zijn.