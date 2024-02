PSV hakt knoop door: Yorbe Vertessen krijgt groen licht voor transfer naar Union Berlin

PSV heeft besloten dat aanvaller (23) alsnog groen licht krijgt voor zijn transfer naar Union Berlin. Hoewel de Eindhovenaren er nog niet in geslaagd zijn om een vervanger aan te trekken, krijgt de Belg 'een vrijgeleide' om zich bij de nummer vijftien van de Bundesliga te gaan voegen.

Het nieuws werd donderdagochtend door Eindhovens Dagblad-clubwatcher Rik Elfrink gebracht op X. Minuten later bevestigt PSV dat Vertessen zich inderdaad definitief speler van Union mag noemen. Daarmee komt een einde aan een heuse transfersoap die zich de afgelopen week voltrok rond de Belgische vleugelspeler.

Artikel gaat verder onder video

Union dacht Vertessen afgelopen zaterdag al binnen te hebben; de speler reisde al af naar Berlijn, werd daar medisch gekeurd en nam zelfs zijn presentatiefilmpje al op. De blessure van Noa Lang, die mogelijk maanden moet toekijken, dreigde echter roet in het eten te gooien. PSV dreigde - tot grote ontzetting van het kamp-Vertessen - om de transfer alsnog af te blazen als er geen vervanger zou worden aangetrokken. Hoewel dat nog niet het geval is, zijn de Eindhovenaren dus alsnog gezwicht en krijgt Vertessen een vrijgeleide, zo schrijft de club op de eigen website. Elfrink schrijft op X dat Union een vaste transfersom van 4,75 miljoen euro overmaakt naar Eindhoven. Door bonussen en een percentage bij een toekomstige verkoop van Vertessen zou dat in totaal nog kunnen oplopen tot zo'n zes miljoen.

Vertessen maakte sinds 2009 deel uit van de jeugdopleiding van PSV, dat hem wegplukte bij Westerlo uit zijn vaderland België. In december 2020 volgde zijn debuut in de hoofdmacht, als invaller in de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht (2-1 winst). In totaal kwam Vertessen tot 102 wedstrijden in het rood-wit van PSV, waarin hij achttien keer scoorde en tien assists afleverde.

Vorig seizoen speelde hij na de winterstop op huurbasis voor Union Sint-Gillis in België. Daarna keerde hij terug in Eindhoven, maar was Vertessen onder de nieuwe PSV-trainer Peter Bosz alsnog niet verzekerd van een basisplaats. Toch kwam hij in alle competities 29 keer in actie namens PSV, waarin hij vijf keer wist te scoren. In de uitwedstrijd bij Sevilla bewees hij in de Champions League bovendien zijn waarde door de assist te leveren bij de winnende treffer van Ricardo Pepi (2-3), waardoor PSV zich na vijf speelronden verzekerde van een plaats in de achtste finales van het miljardenbal.