'Quincy Promes was vlak voor veroordeling onherkenbaar'

was ‘stiller dan normaal’ in de aanloop naar zijn veroordeling voor betrokkenheid bij drugssmokkel, zo schrijft Relevo. De Spaanse nieuwswebsite, geïnteresseerd in Promes vanwege diens verleden bij Sevilla, sprak naasten van de Spartak Moskou-aanvaller.

Vorige week werd Promes veroordeeld tot zes jaar cel; in de dagen voor de rechtszaak zou hij onherkenbaar zijn geweest. “Hij was stiller dan normaal. Hij is normaal gesproken heel actief en betrokken, misschien wel iets te. Hij is een leider”, wordt een bron opgevoerd. “Hij is mentaal ijzersterk. Hij weet dat hij alles te danken heeft aan zijn harde werk en weerstand na tegenslagen. Wat dat betreft zal hij niet veranderen.”

Voorafgaand aan de vriendschappelijke wedstrijd tegen Kairat Almaty, afgelopen woensdag gespeeld (6-0), wilde Promes aan 'iedereen', inclusief de technische staf, duidelijk maken dat hij wilde spelen. Bij Spartak voelt hij zich ‘veilig’ en kan hij al zijn zorgen vergeten, zo klinkt het. Promes scoorde tweemaal in die oefenwedstrijd.

Volgens Relevo is het trainingskamp van Spartak in Dubai goed gebleken voor Promes: hij kan zich ‘wat meer afzonderen van de media-aandacht’ en werd ‘op bepaalde dagen’ bezocht door naasten.

Guille Abascal, de Spaanse trainer van Spartak, wil niet ingaan op de veroordeling. Wel zegt hij dat Promes ‘heel gretig en vastberaden’ is. “Voor sommige spelers geldt: hoe moeilijker alles is, hoe beter ze spelen. Ze hebben die uitdaging nodig om te presteren. Ik weet nog dat hij dicht bij de honderd doelpunten voor Spartak was. Daar wilde hij zelf niet aan denken, maar ik zei dat hij kalm moest blijven en dat het zou lukken. Dat gebeurde ook (in maart 2023, red.)”, aldus de 34-jarige trainer.