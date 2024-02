'Real Madrid en Kylian Mbappé stuiten komende zomer meteen op groot probleem'

Het lijkt een kwestie van tijd voordat Real Madrid de komst van wereldkundig gaat maken. De Fransman is bij Paris Saint-Germain in het bezit van een aflopend contract en heeft naar verluidt al een persoonlijk akkoord bereikt met de huidige koploper van Spanje. Mbappé staat komende zomer echter meteen voor een zwaar besluit: zijn land vertegenwoordigen op de Olympische Spelen in Parijs óf met zijn nieuwe werkgever mee op tour door de Verenigde Staten.

Dat Mbappé nog geen speler is van Real Madrid, mag gerust een verrassing worden genoemd. De Spaanse recordkampioen trachtte in het verleden al een aantal keer eerder om de aanvaller naar Madrid te halen. In de zomer van 2021 veegde PSG een astronomisch voorstel van 180 miljoen euro van tafel, ondanks het feit dat Mbappé op dat moment in het bezit was van een aflopend contract. Dan maar een jaar later op transfervrije basis, moet Real Madrid toen gedacht hebben. Maar zover kwam het niet. Mbappé zette tot verbazing bij velen zijn handtekening onder een nieuw contract bij PSG.

Indrukwekkend: de vermoedelijke opstelling van Real Madrid mét Kylian Mbappé

Artikel gaat verder onder video

Nu is de rappe aanvaller toch écht bezig aan zijn laatste maanden in Parijs. Mbappé heeft intern kenbaar gemaakt zijn aflopende verbintenis niet te verlengen. Het moet heel gek lopen wil hij over een paar maanden niet gepresenteerd worden door Real Madrid. Volgens Spaanse media is er al een persoonlijk akkoord tussen beide partijen, enkel de aankondiging door De Koninklijke laat nog op zich wachten. Real heeft voor de voorbereiding op volgend seizoen een tour door de Verenigde Staten op de planning staan en hoopt dat Mbappé dan van de partij is. Zijn aanwezigheid is echter geen zekerheid. De Franse voetbalbond is voornemens om de wereldkampioen op te roepen voor de Olympische Spelen.

Die worden gehouden van 24 juli - tien dagen na de finale van het Europees Kampioenschap in Duitsland - tot 11 augustus. De Spelen vallen midden in de voorbereiding van de clubs. Het moet daarom nog blijken of Real Madrid Mbappé toestemming geeft om zijn land te vertegenwoordigen in Parijs. Omdat de Olympische Spelen niet onder de vlag vallen van de FIFA maar het Internationaal Olympisch Comité (IOC), moeten speler en club overeenstemming bereiken over eventuele deelname. Volgens AS verdiende Real Madrid twaalf en vijftien miljoen euro aan de recente zomertours. “Met Mbappé zou dit bedrag aanzienlijk kunnen stijgen”, schrijft Sport.

Voetballanden die deelnemen aan de Spelen hebben de mogelijkheid om drie spelers van ouder dan 21 jaar op te roepen voor het toernooi. De Franse bond zou naast Mbappé ook Raphael Varane (Manchester United) en Antoine Griezmann (Atlético Madrid) op het oog hebben.