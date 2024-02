Indrukwekkend: de vermoedelijke opstelling van Real Madrid mét Kylian Mbappé

is bezig aan zijn laatste maanden als speler van Paris Saint-Germain. De Fransman is in het bezit van een aflopend contract en donderdag kwam het nieuws naar buiten dat hij definitief heeft besloten om voor een nieuwe uitdaging te gaan. Real Madrid lijkt de belangrijkste gegadigde om de pijlsnelle aanvaller komende zomer binnen te halen. In Spanje loopt men al op de zaken vooruit en wordt er zelfs al gespeculeerd over de vermoedelijke opstelling van De Koninklijke in het nieuwe seizoen.

Dat Mbappé nog geen speler is van Real Madrid, mag gerust een klein wonder genoemd worden. Het had er de afgelopen jaren al twee keer heel veel van weg dat de Fransman de deur van het Parc des Princes achter zich dicht zou trekken en de overgang naar Spanje ging maken. Real Madrid had in de zomer van 2021 nog een duizelingwekkend bedrag van 180 miljoen euro over voor Mbappé, die op dat moment in het bezit was van een aflopend contract. PSG wilde zijn sterspeler echter niet laten gaan en veegde het Madrileense voorstel van tafel.

Artikel gaat verder onder video

Dan maar een jaar later transfervrij, moet Real gedacht hebben. Maar tot verrassing van velen vertrok Mbappé in de zomer van 2022 niet transfervrij naar de Spaanse hoofdstad, maar zette hij zijn handtekening onder een nieuw contract. De toekomst van Mbappé was afgelopen zomer wederom onderwerp van gesprek. Hij liet toen al weten zijn (opnieuw) aflopende contract niet te willen verlengen. PSG hield hem om die reden buiten de selectie voor een trip naar Azië, maar nam hem alweer snel in genade. Nu is Mbappé toch écht bezig aan zijn laatste maanden als speler van de Franse koploper.

Real Madrid zou op de achtergrond al druk bezig zijn met de komst van de wereldkampioen. In Spanje gaat men er wel vanuit dat het tot een akkoord gaat komen. En dan kunnen LaLiga én de Champions League hun borst écht natmaken. Real Madrid beschikt dit seizoen al over een ijzersterke selectie, maar zal er door de komst van Mbappé natuurlijk nóg een stuk sterker worden. Mundo Deportivo houdt bovendien ook rekening met de komst van Alphonso Davies, de rappe vleugelverdediger van Bayern München die al tijden wordt gelinkt aan Real Madrid. Met Davies erbij zal de achterhoede mogelijk bestaan uit Dani Carvajal, Antonio Rüdiger, Éder Militão én de Canadees.

Het middenveld van Real Madrid druipt over van de kwaliteit. En dat zal ook zo blijven als Luka Modric na dit seizoen vertrekt. Trainer Carlo Ancelotti heeft in dat geval nog altijd de beschikking over Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Toni Kroos, Federico Valverde én Jude Bellingham. Ook de voorhoede zal veel angst inboezemen bij de tegenstanders, namelijk het koppel Vinicius Júnior en Mbappé. Ancelotti heeft dan ook nog Rodrygo achter de hand.

Vermoedelijke opstelling Real 2024/25: Courtois; Carvajal, Rüdiger, Militão, Davies; Tchouaméni, Kroos, Valverde, Bellingham; Vinicius, Mbappé.