Ronald Koeman: 'Op een gegeven moment denk je: flikker op, wegwezen'

Ronald Koeman begrijpt de keuze van Xavi om na dit seizoen te stoppen als trainer van FC Barcelona. De huidige bondscoach van het Nederlands elftal kent als geen ander de druk die gepaard gaat met het trainerschap bij de Spaanse grootmacht.

Xavi beklaagde zich over de druk, die slecht was voor zijn mentale en fysieke gezondheid. “Het is wreed om Barcelona-trainer te zijn. Ze hebben geen respect voor je en het is een verschrikkelijke aanslag op je geestelijke gezondheid, zei Xavi. “Ik ben positief ingesteld, maar de energie daalt tot het punt waarop je zegt dat het geen zin heeft om door te gaan.”

Artikel gaat verder onder video

“Je krijgt elke dag het gevoel dat je waardeloos bent”, liet hij op een andere persconferentie weten. “Dat gebeurde bij iedere Barcelona-trainer. Pep Guardiola en Ernesto Valverde hebben me dat verteld. Ik heb Luis Enrique ook zien lijden. Daar moeten we echt over nadenken. De eisen voor deze baan zijn te hoog. Je kunt er niet van genieten. Dat is geen kwaliteit van leven. Het voelt alsof je leven elk moment op het spel staat. Dat gebeurt bij geen enkele andere club.”

Koeman begrijpt uitspraken Xavi

Koeman was tussen augustus 2020 en oktober 2021 de trainer van Barcelona. “Ik ben geen geestelijk wrak geweest, maar ik heb wel geleden onder de druk en de stress die zo’n baan met zich meebrengt”, geeft hij toe. “Het is je omgeving die er ook last van heeft. Het is niet leuk als je kinderen huilen als je een wedstrijd verliest. Volgens mij heeft de keuze van Xavi ook met zijn familie te maken. ‘Dit is het me niet waard om zo door te gaan’, is wat hij aangeeft.”

Uit de documentaire Forza Koeman bleek al dat zijn baan een wissel trok op de familie van de Nederlandse trainer. “Dat hebben we perfect laten zien in de documentaire en zo was het ook. Op een gegeven moment heb je ook zoiets van: flikker op, wegwezen.”