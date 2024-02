Serieuze waarschuwing voor Ajax-selectie: 'Niet fijn... Die wisselspelers bleven toen binnen’

, momenteel de eerste doelman van Willem II, verwacht dat Ajax het niet makkelijk gaat krijgen met FK Bodø/Glimt in de Conference League-tussenronde. De keeper speelde tussen 2020 en 2021 bij de Noorse topclub, en kreeg destijds te maken met voor Nederland bijna ondenkbare weersomstandigheden.

Ajax speelt donderdagavond de eerste wedstrijd uit het Conference League-tweeluik in de Johan Cruijff ArenA. Smits waarschuwt de Amsterdammers alvast als ze op bezoek moeten in Noorwegen. “Ik kan je vertellen dat het daar dan nog geen lekker weer is. Je komt in een stadion met een niet al te best kunstgrasveld en open hoeken. Er staat veel wind, met een beetje pech krijg je ook te maken met sneeuw en ijzel”, begint de goalie tegenover Voetbal International.

“Het is de hele vibe. Geloof me, het is niet fijn om daar te komen”, gaat Smits verder. Van de goede omstandigheden die de Ajax-spelers in de Johan Cruijff ArenA gewend zijn, is geen sprake in de uitbeurt. “Kijk naar AS Roma (die ploeg die in 2021 met 6-1 verloor in het Aspmyra Stadium, red.). Voor de warming-up kwamen alleen de basisspelers naar buiten. De wisselspelers bleven binnen, omdat het veel te koud was. De gevoelstemperatuur was min tien.”

Eén van de spelers die grote moeite had met de omstandigheden in Noorwegen was Joe Hart, die met Celtic op bezoek kwam. “Onder zijn wedstrijdshirt droeg hij een regenjack, want hij wilde er alles aan doen om te voorkomen dat hij het koud zou krijgen. Dat zijn zo’n beetje de omstandigheden”, zegt Smits.