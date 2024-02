Slot verwacht woensdag duidelijkheid over meespelen Feyenoord-sterkhouder tegen Roma

Feyenoord-trainer Arne Slot weet nog niet of hij donderdag tegen AS Roma kan beschikken over zijn topscorer . De Mexicaan wordt een dag voor de wedstrijd voor de laatste keer getest, maar ook als hij wedstrijdfit wordt verklaard is het nog maar de vraag of Slot hem opneemt in zijn basiself, zo legt de trainer uit. Daarnaast staat achter de naam van Lutsharel Geertruida nog een vraagteken en is alvast duidelijk dat Quinten Timber er helemaal niet bij is.

Slot krijgt woensdag op de persconferentie een vraag van een Mexicaanse journalist over de beschikbaarheid van Giménez, die afgelopen zondag vanwege een kuitblessure ontbrak in de derby tegen Sparta (2-0). "Santi wordt vandaag voor het laatst getest, dan zullen we zien of hij er klaar voor is om er morgen bij te zijn", antwoordt de trainer in het Engels. "En als hij er klaar voor is, dan moeten we beslissen of hij na een week zonder te trainen klaar is om in de basis te beginnen."

Slot vervolgt: "We weten allemaal hoe zwaar het seizoen voor ons is, gezien het aantal wedstrijden dat we spelen en hoeveel blessures we al hebben. Dus we moeten een slimme beslissing nemen, want het seizoen houdt morgen niet op, er ligt nog een lang seizoen voor ons. We hebben al gezien hoe zwaar het was om vier spelers kwijt te zijn aan de Azië Cup en de Afrika Cup. Dat we nu weer spelers kwijt zijn met blessures is daarmee te vergelijken. Dus het is een uitdaging voor hem én voor ons als staf. Maar eerst moeten we zien of hij vandaag kan trainen." Giménez worstelde de afgelopen weken met zijn vorm, maar blijft onverminderd belangrijk voor het elftal, bezweert Slot tot slot. "Als hij topfit is, maakt hij een groot deel uit van onze plannen. Dat is wel duidelijk als je naar de afgelopen twee seizoenen kijkt."

Buikgriep

Daarnaast gaf Slot woensdag duidelijkheid over de uitbraak van buikgriep in zijn selectie. De trainer wil niet spreken van een epidemie: "Waar dat vandaan komt...", zegt Slot. "Maar Lutsharel Geertruida is inderdaad ziek, net als onze teammanager Frank Boer. Qua spelers alleen Geertruida", legt de trainer uit. Of de centrale verdediger annex rechtsback kan spelen tegen Roma is daardoor nog onzeker. Door de naam van Quinten Timber kan in ieder geval een streep: de middenvelder liep in het bekerduel tegen AZ een zware hersenschudding op en is daarvan nog niet voldoende hersteld.