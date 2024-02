Opstelling Feyenoord: Slot krijgt goed nieuws over Giménez maar ziet duo afhaken tegen AS Roma

Feyenoord-trainer Arne Slot kan donderdagavond tegen AS Roma een beroep doen op spits . Het meespelen van de Mexicaanse topscorer was een dag voor de wedstrijd nog onzeker, maar hij is voldoende fit gebleken om speelminuten te maken tegen de Italiaanse angstgegner. Daar staat tegenover dat er definitief niet bij is vanwege griepklachten en dat luttele uren voor de aftrap óók is afgehaakt.

Giménez ontbrak afgelopen zondag in de Rotterdamse derby tegen Sparta vanwege kuitklachten. Woensdagmiddag legde Slot op de persconferentie uit dat later die dag duidelijk zou worden of de Mexicaan fit genoeg is om mee te doen. Uit de opstelling is duidelijk dat dat laatste het geval is, maar de topscorer start tegen Roma op de bank.

Bij absentie van Giménez is Ayase Ueda donderdagavond de spits van dienst van de Rotterdammers. Hij wordt vanaf de vleugels ondersteund door Yankuba Minteh en Igor Paixão. Op het middenveld is zoals verwacht plek voor Mats Wieffer, Ramiz Zerrouki en Calvin Stengs. Achterin vormen Bart Nieuwkoop, Thomas Beelen, David Hancko en Quilindschy Hartman de viermansdefensie voor doelman Timon Wellenreuther.

Volg hier live de wedstrijd tussen Feyenoord en AS Roma

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Nieuwkoop, Beelen, Hancko, Hartman; Wieffer, Zerrouki, Stengs; Minteh, Ueda, Paixão

Inmiddels is ook de opstelling van AS Roma bekend. Trainer Daniele De Rossi, die in januari werd aangesteld na het ontslag van José Mourinho, heeft een basisplaats ingeruimd voor voormalig Feyenoorder Rick Karsdorp. De andere Nederlander in zijn selectie, Dean Huijsen, is daarentegen niet van de partij. De jonge verdediger, die in de winter op huurbasis overkwam van Juventus, is door de Romeinen niet ingeschreven voor de Europa League en maakt dus geen deel uit van de selectie.

Opstelling AS Roma: Svilar; Karsdorp, Llorente, Mancini, Spinazzola; Paredes, Bove, Pellegrini; Dybala, Lukaku, Zalewski