Sneijder komt met uiterst opmerkelijk geluid over Overmars, tafelgasten zijn het volledig met hem oneens

Wesley Sneijder vindt dat Ajax het zou kunnen maken om, als zijn schorsing heeft uitgezeten, weer in zee te gaan met de technisch directeur. Dat geeft de oud-voetballer maandagavond aan in het programma Veronica Offside. Overmars moest in februari 2022 het veld ruimen vanwege grensoverschrijdend gedrag jegens vrouwelijke medewerkers van Ajax. Jan Boskamp en Wim Kieft zijn het totaal niet met de analist eens.

"Ik vind het nog steeds vreemd dat Ajax dit niet intern op heeft kunnen lossen", begint Sneijder in de uitzending van Veronica Offside. "Je gaat niet zomaar dingen sturen. Er is altijd ergens een aanleiding geweest, althans daar geloof ik in", geeft de analist aan, die vindt dat Ajax het zou kunnen maken om na de schorsing van Overmars weer met de oud-aanvaller in zee te gaan. "Ik vind het wel kunnen. Iemand heeft een fout gemaakt en heeft zijn straf gehad. Hoezo zou het dan niet kunnen? Hij doet het niet meer en kan het denk ik heel snel herstellen bij Ajax", blikt Sneijder alvast vooruit op het sportieve vlak.

Boskamp en Kieft delen de mening van de recordinternational niet. Het tweetal vindt dat Ajax in de toekomst niet meer in zee kan gaan met Overmars: "Ik vind dat Ajax zich belachelijk maakt", doelt Boskamp op de twee pogingen die Ajax heeft ondernomen om Overmars terug naar Amsterdam te halen. "Dat slaat natuurlijk nergens op. Je kan het niet goedpraten, dat kan gewoon niet", besluit de analist. "Dit is ook wel een klap in het gezicht voor de slachtoffers", voegt Kieft toe. "Ik vind het prima dat hij weer aan de slag kan, maar bij Ajax zou het een grove fout zijn."