Wazige foto van training Feyenoord roept vraagtekens op

De laatste training van Feyenoord voor de Europa League-wedstrijd tegen AS Roma zit erop. Op de afsluitende training speelde de ploeg van Arne Slot een partijvorm. Onder meer ontbrak, zo zag een ‘spotter’ die met foto's verslag deed bij 1908.nl. Het is nog de vraag wie het doel verdedigt.

Giménez kampt met kuitklachten en is daarom een twijfelgeval voor de eerste ontmoeting met Roma. In de partijvorm op het trainingscomplex nam Ayase Ueda zijn plek in. Verder was Lutsharel Geertruida vanwege griepverschijnselen ook afwezig. Justin Bijlow, Gernot Trauner, Gjivai Zechiël, Quinten Timber en Thomas van den Belt ontbreken al wat langer.

Artikel gaat verder onder video

Giménez verscheen woensdag wel op het trainingsveld. Hij ging eerst aan de slag met een hersteltrainer en haakte daarna even aan bij de rest van de selectie. Bij de afsluitende oefenpartij moest hij dus verstek laten gaan. Voorin stond Alireza Jahanbakhsh, een teken day hij wellicht de voorkeur zal krijgen boven Yankuba Minteh. Anderzijds kan nooit worden uitgesloten dat Feyenoord probeert om AS Roma zand in de ogen te strooien.

Wazige foto van de keeper

Het was voor de ‘spotter’, die van een afstand moest toekijken, niet te zien of het doel werd verdedigd door Timon Wellenreuther of Mikki van Sas. Hij kon slechts een wazige foto maken van de keeper. “Navraag leert dat Wellenreuther gisteren en vandaag gewoon op de club was. De Duitse doelman is niet ziek. Kostas Lamprou verdedigde het doel van de andere partij”, schrijft 1908.nl.

Opstelling Feyenoord bij de partijvorm: Wellenreuther/Van Sas; Nieuwkoop, Beelen, Hancko, Hartman; Zerrouki, Wieffer, Stengs; Jahanbakhsh, Ueda, Paixão.