Slot ziet Feyenoord-duo terugkeren voor confrontatie met vorige club AZ

Feyenoord-trainer Arne Slot kan zondag weer een beroep doen op zowel als . Het duo moest vorige week verstek laten gaan tegen FC Twente (0-0 in De Kuip), maar is voldoende hersteld om deel uit te maken van de wedstrijdselectie waarmee Slot het in Alkmaar opneemt tegen zijn vorige werkgever, AZ.

Dat bevestigde de oefenmeester vrijdagmiddag op de persconferentie waarin vooruit werd geblikt op de confrontatie in Noord-Holland. Om 14.30 uur wordt zondagmiddag afgetrapt in het AFAS Stadion, Stengs en López zouden dan eventueel weer minuten kunnen maken. Stengs ontbrak tegen de Tukkers vanwege ziekte, López kampte op zijn beurt met een lichte spierblessure maar beiden zijn dus weer van de partij.

Artikel gaat verder onder video

Daar staat tegenover dat Slot in Alkmaar geen beroep kan doen op Thomas van den Belt. De oud-speler van PEC Zwolle mocht tegen Twente juist voor de eerste keer dit seizoen in de basis beginnen in een competitiewedstrijd, maar moest de strijd na ruim een uur spelen staken met een bovenbeenblessure. Daarvan is hij onvoldoende hersteld om bij AZ in actie te kunnen komen.

Balans

Slot werkte vanaf de zomer van 2019 tot december 2020 als hoofdtrainer van AZ; toen uitlekte dat hij met Feyenoord in gesprek was over een toekomstig dienstverband zette de club hem echter zonder pardon op straat. Sindsdien stond hij met de Rotterdammers vijf keer tegenover zijn vorige club, in vier gevallen stapte hij als overwinnaar van het veld. Alleen in februari 2022 wist AZ de oud-trainer te verslaan: in Alkmaar werd het destijds 2-1. Eerder dit seizoen was Feyenoord in de eigen Kuip met 1-0 te sterk voor de tegenstander van zondag; Quinten Timber zorgde op 12 november voor de enige treffer.