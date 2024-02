Theo Janssen spreekt harde woorden over basisdebuut Ayase Ueda

Theo Janssen is niet onder de indruk geraakt van in de wedstrijd tussen Feyenoord en Sparta (2-0). Door de afwezigheid van Santiago Giménez stond Ueda negentig minuten op het veld. Desondanks was hij weinig in het spel betrokken. Als Ueda de bal wel had, zag Janssen, deed hij er weinig goeds mee.

Na de wedstrijd zei Arne Slot dat Giménez last heeft van zijn kuit. De trainer heeft een ‘goed gevoel’ over de inzetbaarheid van de clubtopscorer in de Europa League-wedstrijd tegen AS Roma van donderdag. Dat scheelt volgens Janssen een slok op een borrel. “Zeker als je ziet hoe het vandaag ging met Ueda in de spits.”

“Hij was heel matig”, vervolgt de analist. “In de combinatie was hij eigenlijk niet betrokken. Als hij wel een bal kreeg, verspeelde hij die telkens. Voor het doel hebben we hem niet gezien. Hij was vandaag onzichtbaar, dus dat gaat een groot verschil maken. Giménez speelt de laatste weken ook niet geweldig, maar is wel een jongen die goals kan maken. Feyenoord heeft hem zeker nodig.”

De 25-jarige Ueda had dit seizoen nog geen enkele basisplaats in de Eredivisie. Voor zondag was hij dertien keer ingevallen. Eenmaal wist Ueda te scoren: dat was op 3 september in de gewonnen uitwedstrijd tegen FC Utrecht (1-5).