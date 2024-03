Feyenoord-aankoop overtuigt ESPN-duo nog niet: 'Het is gewoon te weinig'

Kees Kwakman en Karim El Ahmadi zijn voorafgaand aan de wedstrijd tussen Feyenoord en FC Groningen kritisch op . De Japanse spits start in de basis bij de Rotterdammers omdat eerste keus Santiago Giménez geschorst is voor de halve finales van het KNVB Bekertoernooi, maar heeft beide ESPN-analisten nog niet weten te overtuigen.

Feyenoord telde afgelopen zomer liefst acht miljoen euro neer om Ueda over te nemen van het Belgische Cercle Brugge, maar in Rotterdamse dienst heeft hij zijn status als goalgetter nog niet waar weten te maken. Kwakman zegt: "Het blijft moeilijk om al een oordeel over Ueda te geven. Over het algemeen zie je hem bij invalbeurten en hij is nog maar een paar keer in de basis gestart, dus om nou echt te zeggen: 'Het is een goeie aankoop geweest', daarvoor vind ik het nog te vroeg."

Artikel gaat verder onder video

Toch heeft de Japanner ook in zijn beperkte speeltijd nog geen onuitwisbare indruk op de Volendammer gemaakt: "Je hoopt altijd dat iemand je de eerste keer dat je hem ziet meteen ergens mee pakt, dat je denkt: hij heeft dát. Dat heeft hij bij mij nog niet gedaan, dus in dat opzicht ben ik nog niet overtuigd. Maar nogmaals: je zal hem nog een aantal wedstrijden in de basis moeten zien."

Volg hier live de wedstrijd tussen Feyenoord en FC Groningen

El Ahmadi is ook kritisch: "Je ziet bijvoorbeeld dat het met het kaatsen wat minder is geworden, vooral tegen AS Roma vond ik dat ook niet heel geweldig. Hij wisselt goede en slechte momenten met elkaar af, maar ik vind het wel te weinig om te kunnen discussiëren wie je eerste spits wordt, vooral als Giménez al weken niet scoort. Dan kan je niet zeggen tegen Slot: 'Ik moet er nu staan', dat laat hij nu niet zien. Ik vind het te weinig, hij laat niet zien dat hij een hele goede tweede spits is", concludeert de oud-middenvelder.