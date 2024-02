Driessen adviseert Feyenoord: 'Neem hem tegen zichzelf in bescherming'

Als het aan Valentijn Driessen ligt, krijgt zondag de kans als basisspeler bij Feyenoord. De zomeraankoop van maximaal tien miljoen euro begon dit seizoen nog niet als basisklant in de Eredivisie, maar daar zou tegen Sparta verandering in kunnen komen.

Concurrent Santiago Giménez kon ook woensdag in de bekerwedstrijd tegen AZ (2-0 zege) geen einde maken aan zijn doelpuntendroogte, die inmiddels vijf officiële wedstrijden duurt. “Iedereen in De Kuip zit te wachten op een doelpunt van Giménez, maar hij heeft weer geen enkele kans gekregen”, zag Driessen woensdagavond. “Maar ook in het meevoetballen… Net als in Alkmaar (zondag won Feyenoord in de competitie met 0-1 van AZ, red.) lijkt het alsof er 240 volt op zijn voeten staat, want de ballen springen alle kanten op. In de combinatie is hij niet te gebruiken.”

Giménez maakte twaalf minuten voor tijd plaats voor Ueda. “Arne Slot heeft hem weer moeten wisselen. Het publiek steekt hem continu een hart onder de riem. Zowel in de eerste als in de tweede helft werd zijn naam gescandeerd, maar het helpt op het ogenblik nog niets”, merkt Driessen op in een video van De Telegraaf. “Ueda komt net terug van de Azië Cup, dus ik begrijp dat hij niet meteen begint. Maar ik kan me rustig voorstellen dat hij tegen Sparta wel begint.”

Slot moet overwegen om Giménez ‘tegen zichzelf in bescherming te nemen’, vindt de journalist. “Soms maak je een periode door waarin het alsmaar slechter gaat, zoals Andries Noppert. Dan moet je iemand misschien tegen zichzelf in bescherming nemen en één of twee wedstrijden op de bank zetten. Misschien moet dat met Giménez ook, want je ziet duidelijk dat hij tegen zichzelf aan het voetballen is. Hij is geen meerwaarde, Feyenoord speelt gewoon met tien man.”