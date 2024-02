Driessen spreekt schande van ADO en andere KKD-clubs: 'Dramatisch gewoon'

Valentijn Driessen spreekt schande van ADO Den Haag en een groot aantal andere clubs uit de Keuken Kampioen Divisie. Van de twintig teams die uitkomen op het tweede Nederlandse profniveau schrijven er slechts drie zwarte cijfers, een ontwikkeling die de chef voetbal van De Telegraaf 'dramatisch' noemt.

Met SC Cambuur en FC Groningen plaatsten zich deze week twee KKD-clubs voor de halve finales van het KNVB Bekertoernooi. Dat sportieve succes verbloemt echter de dramatische financiële situatie bij een groot aantal clubs op het tweede niveau, zegt Driessen in de podcast Kick-Off van De Telegraaf. "Als je een lijstje ziet van de eerste divisieclubs, hoe zij er financieel voorstaan, dat is dramatisch gewoon."

Driessen haalt ADO Den Haag aan als voorbeeld: "Dat heeft volgens mij een tekort van zeven miljoen, en voor dit seizoen zes miljoen. Er zijn geloof ik drie clubs die zwarte cijfers schrijven, waarvan eentje, Roda JC, omdat een huurachterstand is weggestreept door de gemeente Kerkrade", aldus de journalist. "Het is natuurlijk eigenlijk alleen maar geld uitgeven en dan maar hopen dat je gered wordt door een investeerder of de gemeente, het heeft niks met een normale bedrijfsvoering te maken."

Bovendien kunnen clubs als ADO, die zich zwaar in de schulden steken, zich sportief steeds verbeteren. Presentator Pim Sedee stipt aan dat de Hagenaars vrijdag de komst van Timothy Derijck nog wereldkundig maakten. "Het is natuurlijk ongelooflijk wat ADO allemaal gehaald heeft. Ze halen Derijck, en hebben eerder Alex Schalk en Jari Vlak al gehaald", somt Driessen op. "Ik snap het wel: het is het recept om terug te keren in de Eredivisie, een hele ervaren as neerzetten. Ze hebben ook nog Henk Veerman, Darryl van Mieghem, dadelijk hebben ze ongeveer het oudste elftal van het betaald voetbal, maar ze gaan wel promoveren, daar kun je donder op zeggen."

ADO staat na 24 speelronden op de tweede plaats in de KKD, met een achterstand van vijf punten op koploper Willem II en een voorsprong van twee punten op de nummer drie van de ranglijst, Roda JC. Aan het eind van de rit promoveren de bovenste twee ploegen rechtstreeks naar de Eredivisie. ADO hervat de competitie zondag met een thuisduel tegen FC Den Bosch.