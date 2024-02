Driessen spreekt álle analisten volledig tegen: ‘Als we door hém al de polonaise gaan lopen…’

Onder meer Ibrahim Afellay, Kenneth Perez en Marciano Vink raakten dit weekend ontzettend onder de indruk van Vitesse-speler . De vleugelflitser van de Arnhemmers, die afgelopen winterstop overkwam van Patro Eisden Maasmechelen, speelde een uitstekende wedstrijd tegen FC Volendam (1-1 einduitslag, red.). Valentijn Driessen is het allesbehalve eens met zijn collega-analisten.

“Wát een speler!”, sprak Perez. “Niet normaal!”, vulde Vink hem aan tijdens Dit was het Weekend van ESPN. Ook Afellay werd dolenthousiast van de 22-jarige aanvaller. “Die speelde echt een wedstrijd… Echt bizar. Dit soort spelers zie je gewoon bijna niet meer op de voetbalvelden”, bewonderde hij zondagavond bij Studio Voetbal.

Driessen werd maandagochtend ook gevraagd naar de prestaties van Hadj Moussa. “Tja”, verzucht de chef voetbal van De Telegraaf in een video-item van Vandaag Inside. “Daar is iedereen dan weer helemaal weg van omdat hij drie keer iemand uitkapt… Vitesse wint niet, hij (Hadj Moussa, red.) is niet beslissend en hij komt van Patro Eisden, dat is het tweede niveau van België…”, ergert de journalist zich.

“Als we daardoor allemaal de polonaise gaan lopen… Daar word ik dus niet vrolijk van. Het is allemaal leuk en aardig, maar als Vitesse schiet je er natuurlijk niks mee op, want die gaan gewoon degraderen”, is Driessen stellig. Hadj Moussa is door Vitesse tot het einde van het seizoen gehuurd van Patro Eisden.