'Erik ten Hag is bezig aan laatste maanden als trainer van Manchester United'

Erik ten Hag is bezig aan zijn laatste maanden als trainer van Manchester United, stelt Telegraaf-journalist Valentijn Driessen in de nieuwste Kick-Off podcast. De Nederlander heeft na de huidige jaargang nog een contract voor een derde seizoen bij de Engelse topclub, maar volgens Driessen gaat hij dat niet uitdienen.

Gisteren (donderdag) ontsnapte Ten Hag met zijn elftal in de 97ste minuut van het uitduel met Wolverhampton Wanderers aan puntverlies in de Premier Leaugue. De thuisploeg had twee minuten eerder de 3-3 gemaakt, nadat United een 0-2 én een 1-3 voorsprong al had weggegeven, maar invaller Scott McTominay bezorgde The Red Devils alsnog de volle buit: 3-4. De late zege volgde vier dagen na het FA Cup-duel met Newport County, dat een 0-2 achterstand goedmaakte tegen United, dat uiteindelijk alsnog met 2-4 won.

"Los van deze twee wedstrijden denk ik dat hij bezig is aan zijn laatste maanden", zegt Driessen. Een belangrijke aanwijzing daarvoor zou de inactiviteit op de winterse transfermarkt zijn, stelt de chef voetbal van de ochtendkrant. "Als je echt met deze trainer door had gewild, want de organisatie staat nu zo'n beetje met die nieuwe mede-eigenaar Jim Ratcliffe, dan zou je Ten Hag ook versterkingen hebben gegeven om nu alvast door te bouwen aan een elftal dat volgend jaar er moet staan en in de top-vier moet eindigen."

Ten Hag legde eerder op de dag op een persconferentie uit dat het uitblijven van winteraankopen vooral te maken had met de Financial Fair Play-regels. De club gaf afgelopen zomer al meer dan 200 miljoen euro uit om spelers als André Onana, Rasmus Højlund en Mason Mount aan te trekken. Volgens Driessen had er best wat gekund, maar heeft de club ervoor gekozen het transferbudget op te sparen voor aankomende zomer. "Ik neem aan dat dat voorbestemd is voor de nieuwe trainer, en niet voor Ten Hag. En dat ze hem nu laten zitten en pas gaan investeren en verkopen in de zomer. Ja, FFP zou kunnen, maar als je een speler verkoopt zou je best wel wat kunnen halen."

Na 22 speelronden staat Ten Hag met zijn elftal op de zevende plaats in de Premier League en is de club uitgeschakeld in Europa én in het toernooi om de League Cup. Het gat met de vierde plaats, die nu wordt bezet door Tottenham Hotspur en aan het eind van het seizoen recht geeft op een nieuw startbewijs voor de Champions League, bedraagt acht punten. Zondag wacht Ten Hag een thuiswedstrijd tegen West Ham United, dat met een punt meer op de zesde plaats van de ranglijst bivakkeert.