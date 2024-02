Van der Gijp moet hard lachen om verjaardagscadeau Memphis Depay (30)

vierde dinsdag zijn dertigste verjaardag en werd door vrienden in het zonnetje gezet. Hij deelde op Instagram video’s van een groot feest met tientallen genodigden in Madrid. Een van zijn cadeau’s was een gigantisch schilderij van zichzelf, tot hilariteit van René van der Gijp.

“Ja, hij kreeg een schilderijtje van zichzelf. Dat had hij ook gevraagd”, zegt Van der Gijp over de Atlético Madrid-spits, waarna ook tafelgast Rutger Castricum hard moet lachen. “Het was geen verrassing voor ‘m. Hij had echt een schilderijtje van zichzelf gevraagd”, herhaalt Van der Gijp in de uitzending van Vandaag Inside.

“Kijk, daar hangt ie. Hij vindt het geweldig. Zit ie al jaren op te wachten”, voegt de voormalig aanvaller toe. “Het is toch allemaal een gedoe ook.” Het feest zag er in ieder geval ‘gezellig’ uit, zag Castricum. “Ja, het mag wat centen kosten”, antwoordt Johan Derksen. Op de beelden was te zien dat tientallen gasten aan een lange tafel zaten en het glas hieven.