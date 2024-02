Van Gangelen op de vingers getikt om uitspraak van Japanse namen: 'Maar ik bestel vaak sushi'

Een opvallend moment bij ESPN-programma De Eretribune, voorafgaand aan de wedstrijd tussen NEC en Sparta. Presentator Jan Joost van Gangelen werd door analist Hugo Borst op de vingers getikt voor de manier waarop hij Japanse spelersnamen uitsprak. In het duel tussen NEC en Sparta komen meerdere Japanners in actie.

“Voor het eerst in de geschiedenis vier Japanners op het veld. Ik ben helemaal tevreden. We hebben net de rechten verkocht aan Fuji TV. Mito, Saito, Sano en Ogawa. Arigato (Japans voor 'dankjewel, red.)”, zei Van Gangelen met een Japanse tongval. Van andere tafelgenoten kreeg Van Gangelen complimenten voor zijn uitspraak, maar Borst zei: “Ik weet niet of je dat op die manier moet uitspreken.”

“Ik weet niet of je dat zo moet doen. Er zat toch een lichte spot in”, zei Borst. “Hoezo?!”, reageerde Van Gangelen. “Ik bestel geregeld sushi.” Borst: “Ik zet even een woke-pet op.” Van Gangelen kon zich er niet in vinden. “Nou ja, Hugo Borst, doe even normaal man.” Marciano Vink mengde zich: “Ik haal die woke-pet wel even af.”

Later in de uitzending hanteerde Van Gangelen nog wat stereotyperingen: hij zei dat Japanse spelers technisch begaafd, hardwerkend en respectvol zijn en ‘na afloop de boel opruimen’. Met die laatste opmerking refereerde hij aan Japanse toeschouwers die afval opruimden na wedstrijden op het afgelopen WK.