Van 't Schip selecteert na Kaplan nóg een nieuwkomer bij Ajax 1 voor duel met Bodø/Glimt

maakt donderdag deel uit van de selectie van Ajax voor de Conference League-wedstrijd tegen Bodø/Glimt. De negentienjarige spits maakte maandag twee doelpunten voor Jong Ajax tegen MVV Maastricht (3-0 zege) en zou drie dagen later dus in actie kunnen komen in de Johan Cruijff ArenA.

“Ja, hij zit er voor het eerst bij”, beaamt trainer John van ’t Schip op de persconferentie van woensdagmiddag. Toch wil hij voorzichtigheid betrachten rondom Rijkhoff. “Laten we voorzichtig zijn. Hij is net terug. Hij heeft inderdaad een goede wedstrijd gespeeld bij Jong. We moeten hem de kans geven om te acclimatiseren. Het voordeel is dat hij Ajax al kent en ook de meeste jongens kent. Het is mooi dat hij in ieder geval goed is begonnen.”

Zodoende zijn er twee spelers die donderdag zouden kunnen debuteren in Ajax 1. Van 't Schip maakte namelijk ook bekend dat Ahmetcan Kaplan inzetbaar is. De verdediger speelde net als Rijkhoff maandag nog voor Jong Ajax. "Hij kan uiteraard spelen, ook als basisspeler, maar of dat gaat gebeuren, dat zie je morgen", zei de trainer.

Rijkhoff kwam voor een bedrag van 1,4 miljoen euro, dat nog kan oplopen tot 2,5 miljoen euro, over van Borussia Dortmund. Na zijn komst legde technisch directeur Kelvin de Lang uit dat Rijkhoff zijn wedstrijden 'de komende tijd bij Jong Ajax zal spelen', maar toch mag hij dus nu al dromen van een debuut in Ajax 1.

