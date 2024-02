Vitesse en Coley Parry gaan in beroep tegen resoluut besluit KNVB en kondigen Plan B aan

Vitesse en Coley Parry gaan niet akkoord met de beslissing van de licentiecommissie van de KNVB om de overname van de Common Group af te keuren. Algemeen directeur ad interim Peter Rovers heeft op de speciale persconferentie van donderdagochtend aangekondigd dat de Arnhemmers in beroep gaan en doorschakelen naar een alternatief plan.

Woensdag sprak de Nederlandse voetbalbond zich eindelijk uit over de overname van Vitesse door de Amerikaanse zakenman. De KNVB besloot om de overname van de Common Group, het investeringsvehikel van Parry, niet goed te keuren. Na een langlopend onderzoek werd er besloten dat er geen toestemming verleend werd voor de plannen, waardoor de Arnhemmers de volgende dreun te verwerken kregen.

Vitesse verkeert in zwaar weer en zou daardoor op zoek moeten naar een andere eigenaar. Op de persconferentie van donderdag reageert Parry zelf op het besluit van de KNVB. “Vanaf het begin van het proces voelde het al alsof we geen kans kregen om de benodigde informatie aan te leveren. Dit voelt onjuist en niet professioneel. Nu hebben we duidelijkheid, achttien maanden later. Nu kunnen we vooruit”, citeert De Gelderlander Coley Parry, die doelt op ‘Plan B’.

Met dat alternatieve plan wil Vitesse de aandelen, die nu in Russische handen zijn, terugkrijgen. “Volledig op eigen benen doorgaan, is op korte termijn niet haalbaar. Het is financieel gezien gewoon een vrijwel onmogelijke opgave. Daarom hebben we met de club gewerkt aan een plan waarbij de betrokkenheid van de regio wel kan worden omarmd”, zegt Rovers.

De Arnhemmers zetten dus in op investeerders uit de regio. De Common Group is bereid om tegen een minderheidsbelang de ontstane schuld om te zetten in eigen vermogen voor de club. “Daarmee komt er meer ruimte voor meer Arnhemse invloed. Dat zou je kunnen zien als een eerste stap naar een groter aandeel van besluitvorming uit de regio. Daar ziet de Common Group ook heil in”, zegt Rovers.