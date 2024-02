'Gerry Hamstra na vertrek bij Ajax in beeld bij andere Eredivisieclub'

Vitesse is na het aangekondigde vertrek van Benjamin Schmedes op zoek naar een nieuwe technisch directeur en kan in die zoektocht zomaar uitkomen bij Gerry Hamstra. Laatstgenoemde, die tussen 2021 en 2023 werkzaam was bij Ajax, is één van de namen die in Arnhem op tafel liggen om de functie van technisch directeur te gaan bekleden. Naast Hamstra wordt ook de naam van huidig interim-hoofdtrainer Edward Sturing genoemd.

Vitesse beleeft een rampzalig seizoen. Naast de onrust buiten het veld begint ook het perspectief binnen de lijnen er steeds somberder uit te zien. De Arnhemmers hadden afgelopen zondag in de thuiswedstrijd tegen FC Volendam goede zaken kunnen doen in de strijd tegen degradatie, maar kwamen niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Daardoor bezetten ze nog altijd de laatste plaats in de Eredivisie, met weliswaar evenveel punten als FC Volendam maar ook al vijf en acht minder dan respectievelijk RKC Waalwijk en Excelsior.

Het gelijkspel tegen FC Volendam was voor Vitesse de volgende tik in een rampzalige week. De Arnhemmers kregen een paar dagen eerder te horen dat de overname door Coley Parry was afgewezen door de KNVB. Niet lang daarna kondigde algemeen directeur Peter Rovers zijn vertrek aan. Vitesse moet dus op zoek naar een nieuwe algemeen directeur, maar ook de komst van een nieuwe technisch directeur staat hoog op het verlanglijstje. Volgens De Gelderlander heeft Vitesse voor die functie onder andere Hamstra op het oog. De geboren Groninger was in het verleden al werkzaam in Arnhem. Hij was daar hoofd opleidingen én trainer van Jong Vitesse.

Hamstra stapte in 2016 bij sc Heerenveen in als technisch manager. Hij verruilde de Friese club in 2021 voor Ajax. In Amsterdam ging Hamstra in eerste instantie aan de slag als rechterhand van Marc Overmars, maar na het vertrek van laatstgenoemde werd Hamstra samen met Edwin van der Sar en Klaas-Jan Huntelaar verantwoordelijk voor het transferbeleid. Het trio haalde in de zomer van 2022 voor heel veel geld flink wat nieuwe spelers naar Amsterdam, maar velen van hen zijn inmiddels niet meer actief in de Johan Cruijff ArenA. Ajax was vorig jaar naarstig op zoek naar een nieuwe directeur voetbalzaken en kwam uit bij Sven Mislintat, waarna Hamstra besloot om te vertrekken uit de hoofdstad. Hij ambieerde de functie van technisch directeur, maar die zou bij Ajax uiteindelijk slechts een paar maanden worden vervuld door Mislintat.

Vitesse heeft naast Hamstra ook Sturing op het oog als mogelijke nieuwe technisch directeur. Sturing is op dit moment interim-hoofdtrainer van de Arnhemmers. Ted van Leeuwen is eveneens in beeld. Laatstgenoemde was als technisch directeur al eerder werkzaam bij Vitesse, maar ook bij FC Twente en NEC. Paul van der Kraan geldt als belangrijkste kandidaat voor de functie van algemeen directeur. Van der Kraan vertrok onlangs bij FC Twente.