Magnus Mattsson wordt op bizar moment voor de leeuwen gegooid bij FC Kopenhagen

FC Kopenhagen liet met de transfersom die het N.E.C. vorige maand betaalde voor al zien dat het heel veel vertrouwen heeft in de aanvallende middenvelder. De Deense topclub doet er dinsdagavond nog een schepje bovenop. Mattsson maakt in de thuiswedstrijd tegen Manchester City in de achtste finales van de Champions League voor het eerst zijn opwachting. Niet als invaller, maar meteen als basisspeler.

N.E.C. krijgt dit seizoen de uitgelezen mogelijkheid om zich te kwalificeren voor de play-offs voor Europees voetbal en had Mattsson daarom graag binnenboord gehouden, maar tegen een voorstel van ruim vier miljoen euro viel geen ‘nee’ te zeggen. De Nijmegenaren accepteerden het bod van FC Kopenhagen en zwaaiden hun smaakmaker uit naar Denemarken. Mattsson laat een groot gat achter in de Goffert. In de Eredivisie was hij dit seizoen in negentien wedstrijden goed voor elf doelpunten en ook nog eens vier assists.

De verwachtingen zullen dan ook hooggespannen zijn in Kopenhagen. Mattsson kwam sinds zijn transfer nog niet in actie voor de huidige nummer drie van de Superligaen, maar krijgt dinsdagavond in een geweldige wedstrijd de kans om zich voor het eerst aan zijn nieuwe achterban te tonen. Hij heeft een basisplaats in de heenwedstrijd tegen Manchester City in de achtste finales van de Champions League. FC Kopenhagen rekende in de groepsfase weliswaar af met onder meer Manchester United, maar het zelfvertrouwen kreeg in de aanloop naar de eerste ontmoeting met City een flinke knauw. Het verloor de laatste twee competitieduels. Extra druk dus op de schouders van Mattsson.

De ontmoeting tussen FC Kopenhagen en Manchester City begint om 21.00 uur. Bij de regerend titelhouder heeft Nathan Aké een basisplaats.