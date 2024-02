Voormalig PSV-spits Carlos Vinicius maakt huurtransfer en gaat strijden voor landstitel

Carlos Vinicius maakt het seizoen af bij Galatasaray. De oud-spits van PSV is door Fulham verhuurd aan de Turkse grootmacht. Vinicius moest het in de Premier League doen met een reserverol.

Omdat de transfermarkt in Turkije nog geopend is, mogen clubs daar nog altijd zakendoen. Galatasaray verloste Vinicius daarom uit een uitzichtloze situatie bij Fulham. De Turken hebben geen koopoptie bedongen op de Braziliaanse aanvalsleider.

Vinicius speelde in seizoen 2021/22 in dienst van PSV. De Eindhovenaren huurden de aanvaller in dat seizoen van Benfica, maar beleefden weinig plezier aan de oud-aanvaller van Tottenham Hotspur. De spits maakte zes goals in 23 wedstrijden in het elftal van Roger Schmidt.

Opvallenderwijs was Fulham toch overtuigd geraakt van de kwaliteiten van de Braziliaan. De Engelse club haalde Vinicius naar de Premier League, waar hij in zijn eerste seizoen vijf keer tot scoren kwam. Dit seizoen speelde de 28-jarige pas twaalf keer in de Engelse topcompetitie. Bij Galatasaray wordt Vinicius ploeggenoot van onder meer Hakim Ziyech en Dries Mertens.