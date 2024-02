Willem II zet gigantische stap en is onderweg terug naar de Eredivisie

Willem II is hard op weg om terug te keren naar de Eredivisie. De Tilburgse formatie wist vrijdagavond de topper in de Keuken Kampioen Divisie tegen ADO Den Haag met 2-1 te winnen, waardoor een grote stap werd gezet door de ploeg van Peter Maes. Daarnaast zag de Belgische coach dat de concurrentie dure punten verspeelde, waardoor het feestje in het Koning Willem II Stadion nog wat groter zal zijn.

Willem II draait sinds de komst van Maes naar Tilburg uitstekend en wist vorige week al een grote slag te slaan door te winnen op bezoek bij De Graafschap. Vrijdagavond kwam ADO Den Haag, de goed presterende nummer twee, op bezoek. De Brabanders kenden een droomstart tegen de ploeg van Darije Kalezic en stonden na zestien minuten spelen al op een comfortabele 2-0 voorsprong.

De thuisploeg gaf deze voorsprong in een wedstrijd, zonder al te veel grote kansen, niet meer weg. Timothy Derijck was n de slotfase nog trefzeker, maar genoeg voor een punt was het niet. Willem Iiep daardoor acht punten weg van ADO Den Haag en is hard op weg naar de Eredivisie. Dat Roda JC en De Graafschap punten verspeelden maakte de avond nog mooier voor de Tilburgers, want de voorsprong op de nummer drie (Roda JC) bedraagt nu tien punten. Promotie is nabij voor de Brabantse club.

Alle uitslagen:

Helmond Sport - De Graafschap: 2-1

Roda JC - FC Emmen: 3-2

TOP Oss - Jong Ajax: 2-1

Telstar - NAC Breda: 1-1

SC Cambuur - Jong FC Utrecht: 2-4

FC Dordrecht - VVV-Venlo: 1-0

FC Den Bosch - Jong AZ: 0-0