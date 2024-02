Willem Vissers trekt pijnlijke conclusie over het Ajax van John van 't Schip

Willem Vissers is totaal niet te spreken over het optreden van Ajax donderdagavond in de heenwedstrijd tegen FK Bodø/Glimt in de tussenronde van de UEFA Conference League. De formatie van coach John van ’t Schip heeft aan een rode kaart, strafschop en late gelijkmaker te danken dat het volgende week nog uitzicht heeft op het bereiken van de volgende ronde. Maar volgens Vissers is er van de ‘opleving’ onder Van ’t Schip nog weinig over en komt de ondergrens van de ‘bijna vergeten voorganger’ Maurice Steijn steeds dichterbij.

Het had donderdagavond weinig met goed voetbal te maken, wat Ajax liet zien in de eerste wedstrijd tegen de Noorse topclub. De Amsterdammers kregen aan de bal weinig tot niets voor elkaar en werden bij vlagen weggespeeld. “Dankzij het spectaculaire slot, met twee Amsterdamse doelpunten in de blessuretijd, mag Ajax blijven hopen op een plek bij de beste zestien. Maar het elftal is gewaarschuwd”, schrijft Vissers in de Volkskrant. “Op de warmste 15 februari ooit gemeten in De Bilt, blies Bodø in Amsterdam een ijskoude wind voor de Johan Cruijff ArenA, waar het volk niet eens meer heel verbaasd reageerde op de nieuwe verhoudingen op het veld.”

Het Ajax-publiek heeft de laatste tijd al flink wat teleurstellingen moeten verwerken in Europa. Vorig seizoen volgde na de kansloze missie in de Champions League de afgang tegen 1. FC Union Berlin in de tussenronde van de Europa League. Deze jaargang verloor Ajax in de play-offs voor hetzelfde toernooi thuis van Ludogorets en kon het in het hoofdtoernooi alleen winnen van AEK Athene. Een verrassing was het dus niet dat de huidige nummer vijf van de Eredivisie ook tegen Bodø/Glimt matig voor de dag kwam. “Ajax is nu eenmaal een matig elftal, dat na een opleving onder trainer Van ’t Schip weer naar beneden dondert, op weg naar de ondergrens van de bijna vergeten voorganger Steijn”, stelt Vissers.

Het verschil tussen Ajax en Bodø/Glimt was groot, zag de verslaggever. “Natuurlijk had Ajax een optisch overwicht, met in elk geval qua status betere spelers. Maar status bleek niets waard op de avond van de waarheid. Als een gele golf van levendigheid spoelde het Noorse elftal Ajax richting afvoerputje, al is er door de doelpunten in de slotfase over een week nog een herkansing op het kunstgras in Noorwegen.” Maar dan moeten de Amsterdammers wel hun lesje hebben geleerd van de heenwedstrijd. “Bodø was: samen verdedigen, samen aanvallen. Rennen. Van elkaar weten wat je doet. Combineren, soms op fraaie wijze, met technisch vermogen dat niet onderdeed voor dat van Ajax. Bij Ajax doet altijd wel iemand niet mee in de omschakeling. Zo van: oh, was dat mijn tegenstander. Jammer dan, volgende keer beter.”