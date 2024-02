Waarom MVV woedende Ajax-tweet verwijderde: 'Er zijn mensen die weg moeten blijven van Twitter als ze gedronken hebben...'

Op het officiële X-account van MVV verscheen maandagavond een woedende tweet over Jong Ajax. In het bericht hekelden de Limburgers het feit dat de tegenstander in de Keuken Kampioen Divisie aantrad met een speler ( ) die deze winter voor 'twee keer de salarisbegroting van MVV' werd aangetrokken. Korte tijd later werd de tweet alweer verwijderd. Ralf Crutzen, de man die het MVV-account beheert, komt via zijn privé-account met een verklaring.

"Julian Rijkhoff werd deze winter gehaald voor een bedrag dat gelijk is aan 2x de salarisbegroting van MVV", slingerde de club maandagavond na 31 minuten spelen in Amsterdam op het sociale medium. De spits had kort daarvoor met zijn tweede treffer van de avond de stand op 2-0 in het voordeel van Jong Ajax gebracht. Uiteindelijk zou Nassef Chourak de eindstand in de tweede helft op 3-0 bepalen. Het meespelen van Rijkhoff schoot MVV in het verkeerde keelgat: "Meer waard dan onze selectie, maar mooi voor het hele Nederlandse voetbal dat die vanavond onze periodekansen aan gort mag schieten." Ajax nam de spits op de slotdag van de winterse transfermarkt voor een bedrag van - naar verluidt - maximaal 2,5 miljoen euro over van Borussia Dortmund. In 2021 had hij de jeugdopleiding van de Amsterdammers juist verruild voor die van de Duitse topclub.

Op zijn privé-account verklaart Crutzen maandagavond waarom hij zo uit zijn slof schoot na het tweede doelpunt van Rijkhoff: "Er zijn mensen die weg moeten blijven van Twitter als ze gedronken hebben, ik heb dat als MVV tegen beloftenteams speelt", verklaart hij. Hoewel hij het bericht korte tijd later weer verwijderde, meent hij nog altijd dat het niet eerlijk is dat de Jong-teams regelmatig met dure spelers aantreden op het tweede niveau: "Heel boos in emotie iets tweeten omdat je weer verliest op maandagavond, het weer inslikken en dan even later weer heel boos zijn", vat hij zijn gevoelens samen.

Een andere twitteraar plaatst een screenshot van de verwijderde tweet onder de reactie van Crutzen. Daarop reageert laatstgenoemde alweer wat milder: "Ja, daar zat iets teveel emotie bij voor een speler die al bijna z'n hele leven voor Ajax speelt, eerlijk is eerlijk", schrijft Crutzen, gevolgd door een emoji die huilt van het lachen.