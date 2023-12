Ajax is concreet en maakt serieus werk van komst Borussia Dortmund-spits

Ajax is serieus in de markt voor , zo heeft Voetbal International vrijdagmiddag bevestigd. Eerder werd al bekend dat de aanvaller van Borussia Dortmund in beeld zou zijn bij de nummer vijf van de Eredivisie, maar volgens Mike Verweij van De Telegraaf zou er geen concrete interesse zijn. Voetbal International geeft echter aan dat Ajax serieus de mogelijkheden onderzoekt om de oud-Ajacied terug te halen naar Amsterdam.

De achttienjarige Rijkhoff is een jeugdproduct van Ajax, maar vertrok al op jonge leeftijd naar Borussia Dortmund. Bij de Duitse club komt de spits uit in het O19-elftal. De Amsterdammers zien in Rijkhoff nog steeds een goede spits voor de toekomst, waardoor Ajax hem probeert te verleiden om terug te keren naar de Johan Cruijff ArenA. Mogelijk ligt daar meer perspectief voor Rijkhoff, die sowieso bij Jong Ajax minuten zou kunnen maken, maar ook de aansluiting kan vinden met Ajax 1: "Wat in het voordeel van Ajax zou kunnen spreken, is dat Dortmund Rijkhoff niet meeneemt op trainingskamp", schrijft Voetbal International.

Volgens het medium is Ajax serieus geïnteresseerd en klinken de geluiden dat de achttienjarige aanvalsleider zelf ook terug wil keren bij Ajax, wat een transfer in stroomversnelling zou kunnen brengen. Het is voor de Amsterdammers afwachten hoe Borussia Dortmund zich opstelt in de onderhandelingen. Rijkhoff is door Der Borussen namelijk met grote verwachtingen voor de toekomst naar het Signal Iduna Park gehaald.

Misehouy

Ajax hoopt daarnaast in de winterse transferperiode het contract van Gabriel Misehouy te verlengen. De aanvallende middenvelder loopt na afloop van dit seizoen uit zijn contract bij Ajax, maar krijgt weinig kansen bij het 1e elftal van de club. Op het trainingskamp in Spanje hopen de Amsterdammers de middenvelder te overtuigen, weet VI.