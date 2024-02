Youri Mulder niet onder de indruk van PSV-aanwinst: 'Hij was verschrikkelijk, als je deze beelden ziet...'

Youri Mulder is totaal niet onder de indruk van wat vooralsnog laat zien. De Mexicaan keerde afgelopen zomer vol verwachting terug bij PSV, maar is er tot op heden niet in geslaagd het niveau van zijn eerste periode in Eindhoven te halen. Mulder zag Lozano ook in de heenwedstrijd tegen Borussia Dortmund in de achtste finales van de Champions League behoorlijk tegenvallen.

De vleugelaanvaller verruilde PSV in de zomer van 2019 voor Napoli, kroonde zich vorig jaar tot kampioen van Italië en maakte een paar maanden geleden dus zijn rentree in Eindhoven. Hij loodste zijn ploeg eind oktober met drie doelpunten weliswaar naar een 5-2 overwinning op Ajax, maar wist vervolgens alleen tegen PEC Zwolle (op 12 november) nog het doel te vinden. In de Champions League staat de teller na zes wedstrijden nog op nul. Lozano slaagde er ook tegen Borussia Dortmund niet in de Eindhovenaren bij de hand te nemen.

“Lozano was verschrikkelijk”, liet Mulder er na afloop voor de camera van Ziggo Sport geen misverstand over bestaan. “Totaal uit vorm, al vraag ik me af of hij al in vorm is geweest bij PSV. Ik geloof ook nog niet. Maar als je deze beelden ziet…”, doelt de analist op onder meer een moment in de eerste helft. Er lag veel ruimte voor PSV, dat via Lozano op weg leek naar een grote kans. De Mexicaan liep echter zonder idee op Mats Hummels af. Lozano probeerde de bal nog wel voor te geven, maar Hummels voorkwam dat ‘ie bij een teamgenoot belandde. “Hij gaat nu één tegen één. Dan moet je sneller opzoeken, eerst naar buiten én dan naar binnen voor je goede been en proberen tot afwerking te komen”, aldus Mulder.

Lozano was niet de enige buitenspeler die dinsdagavond niet aan de verwachtingen kon voldoen. Johan Bakayoko had het ook lastig. “Dat is wel het verhaal van dit seizoen. De buitenspelers waren heel goed bij PSV. Ze konden daarin schakelen. Maar ze hebben Vertessen niet meer, Lang is geblesseerd. Nu moeten ze Pepi erin gooien. Dat is volgens mij geen buitenspeler”, kaart Mulder de problematiek op de Eindhovense flanken aan. Rafael van der Vaart denkt dat Noa Lang er tegen Borussia Dortmund drie had gemaakt. “Er lag echt een ruimte daar. Al deze kansen, dat zijn honderd procent kansen. Maar als je telkens de verkeerde keuze maakt doordat je totaal geen vertrouwen hebt, dan durf je bijna niet. Dan ben je al bijna blij als je er een corner uit haalt”, zo klonk het.