'Zielige' speler van Ajax zorgt voor verbijstering: 'Amrabat vond hem waanzinnig goed'

Het verwondert de analisten van Voetbalpraat dat nog altijd niet zijn draai heeft gevonden bij Ajax. De aankoop van maximaal 23,5 miljoen euro maakt verdedigend nog geen solide indruk, terwijl hij bij Dinamo Zagreb en de nationale ploeg van Kroatië juist bewierookt werd.

Kees Kwakman kan niet verklaren waarom Sutalo niet aan de verwachtingen voldoet in Amsterdam. “Ik weet het niet. Het is heel gek. Ook qua uitstraling… Hij loopt er een beetje zielig bij, alsof hij het helemaal niet naar zijn zin heeft”, merkt de analist op. “Af en toe heeft hij echt wel goede ingrepen en zie je dat hij ook best wel snel is, als hij eenmaal op gang is. Maar het ziet er zo onrustig uit.”

Artikel gaat verder onder video

“Je houdt toch elke keer je hart vast als hij komt indribbelen. Ook verdedigend zit het tegen”, zegt Kwakman, die verwijst naar een moment tijdens de wedstrijd sc Heerenveen – Ajax (3-2). “Bij de tweede goal staat Gooijer eigenlijk niet goed te dekken en komt de bal via Sutalo terecht bij Sahraoui, die scoort. Het zit ook allemaal net een beetje tegen bij ‘m. Je hebt geen rustig gevoel als Ajax-fan, als je naar ‘m zit te kijken.”

Mario Been is eveneens verrast door de mindere vorm van Sutalo. “Het is vreemd. Een Kroatisch international…” Vervolgens zegt Karim El Ahmadi dat Nordin Amrabat, die in augustus met AEK Athene tegen Dinamo Zagreb speelde, juist erg onder de indruk was van Sutalo. “Ik sprak Amrabat ook, die had in de voorronde Champions League tegen ‘m gespeeld. Die zei ook: hij was niet normaal goed tegen ons.”