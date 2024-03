'Kroes schuift topprioriteit bij Ajax voor zich uit: vanaf medio april wordt besluit genomen'

Alex Kroes, die vandaag (vrijdag) begonnen is aan zijn klus als algemeen directeur van Ajax, zal pas vanaf 'medio april' gaan kijken naar de invulling van de functie van hoofdtrainer voor volgend seizoen, schrijft het Algemeen Dagblad. De krant bespreekt de kansen van verschillende kandidaten die de afgelopen tijd genoemd werden, Erik ten Hag, Pascal Jansen en Graham Potter, om als opvolger van John van 't Schip te zullen worden aangesteld in Amsterdam.

AD-verslaggever Johan Inan beschrijft de aanstelling van een nieuwe trainer als 'topprioriteit' voor Kroes. "Onder achtereenvolgens Alfred Schreuder, John Heitinga, Maurice Steijn en huidig interimmer John van ’t Schip is Ajax op voetbaltechnisch, maar ook op disciplinair en sturend-leidinggevend vlak uit koers geraakt", leest het. "De hoge eisen en de prestatiecultuur die Erik ten Hag hanteerde in Amsterdam, moet heel snel weer de norm worden", concludeert de journalist dan ook.

In de Engelse media werd eerder deze week al gesuggereerd dat Kroes daar voor zou willen zorgen door Ten Hag zélf voor een rentree in Amsterdam te benaderen, ervan uitgaande dat de voormalige succescoach van de Amsterdammers komend seizoen niet langer trainer van Manchester United zal zijn. Inan verwacht echter niet dat het zover zal komen: "De kans dat Ten Hag zelf terugkeert, is klein." Twee andere trainers zouden meer kans maken op de baan in de Johan Cruijff ArenA, maar nog even geduld moeten uitoefenen: "Namen zoals Graham Potter en Pascal Jansen staan weliswaar op een globale longlist, Ajax en Kroes zullen wachten tot de trainerscarrousel medio april echt op gang komt alvorens echt een besluit te nemen. Helder is wel het profiel dat Kroes zoekt: een trainer die duidelijkheid, discipline en visie voorstaat", schrijft Inan.

In voorbereiding op zijn functie in Amsterdam bracht Kroes vorig jaar een bezoek aan Manchester, waar hij bij zowel de huidige werkgever van Ten Hag als bij de treble-winnaar van vorig seizoen (Manchester City) in de keuken keek. "Feilloos zag hij daar bij de ene club (United) vooral hoe het niét moet: een gedateerde variant op Ajax, maar dan in de overtreffende trap. Bij buurman Manchester City zijn de organisatiestructuur en de richting wél glashelder, uitgevoerd door voetbalmensen van wie exact duidelijk is waar hun verantwoordelijkheid begint en eindigt", weet Inan. De organisatiestructuur zoals die er bij City uitziet, zou dan ook als blauwdruk (pun intended) kunnen worden gezien voor de manier waarop Kroes het bij Ajax in de toekomst zou willen gaan neerzetten. "Dat model is op hoofdlijnen waar Kroes ook met Ajax naartoe wil, maar wél met een beperking: de Amsterdamse club heeft al per direct een grondige ingreep nodig."