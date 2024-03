Ajax-aankoop van 10 miljoen euro raakt eindelijk in vorm: 'Ik vind die 10 miljoen nog weinig'

Geen trainer kreeg hem aan de praat bij Ajax, maar in dienst van Antwerp FC maakt Owen Wijndal dit seizoen indruk. De linksback heeft een vaste basisplaats in het elftal van Mark van Bommel en wordt door de Gazet van Antwerpen ‘de man in vorm’ genoemd. In een interview met de krant vertelt Wijndal zich goed te voelen in België.

De elfvoudig Oranje-international krijgt de vraag hoe ver hij verwijderd is van de voetballer voor wie Ajax in 2022 een bedrag van tien miljoen euro neertelde. “Dat is moeilijk te zeggen. Ik voel me goed. Én fit”, verwijst hij naar enkelklachten waar hij voor de winterstop mee sukkelde. “Laten we zeggen dat ik in de buurt zit van het niveau dat ik bij AZ haalde.”

Wijndal wordt gehuurd van Ajax, waar hij zijn prijskaartje nooit kon waarmaken. Volgens sommigen is de tien miljoen euro dan ook weggegooid geld. “Wat anderen over mij zeggen, kan mij niet zoveel schelen. Er is bij Ajax op korte tijd véél veranderd. Dat achtervolgt de club nog steeds. Ik probeer gewoon te tonen dat ik genoeg in mijn mars heb om in de basis te staan, zowel bij Antwerp als bij Ajax. En wat dat prijskaartje betreft… Ik vond tien miljoen nog weinig”, zegt hij lachend.

Zijn overstap naar Antwerp is een goede keuze gebleken. “Ja, ook omdat ik het hier heel erg naar mijn zin heb. Ik volg Ajax natuurlijk nog. Wanneer ik kan, kijk ik. Sommige jongens spreek ik elke dag: Brian Brobbey, Kenneth Taylor, Stevie Bergwijn, de aanvoerder. De woelige tijden die zij meemaken, trek ik mij uiteraard ook aan, want het zijn mijn vrienden. Én ik lig nog tot 2027 onder contract bij Ajax. Ik gun de club nog steeds alles. Hopelijk kunnen ze nog een paar plaatsjes stijgen in de competitie.”