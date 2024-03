‘Ajax-flop bij AS Roma in beeld om Lukaku te vervangen'

Als huurling bij Ajax kon weliswaar weinig tot geen potten breken, maar dankzij zijn goede prestaties bij Udinese staat hij er in eigen land inmiddels heel goed op. De boomlange spits werd onlangs voor het eerst opgeroepen voor de nationale ploeg en staat naar verluidt op het lijstje van AS Roma om eventueel te vervangen.

Ajax nam Lucca in de zomer van 2022 op huurbasis over van Pisa. De Italiaan kwam naar Amsterdam als pinchhitter, maar ook in die rol kwam hij niet uit de verf. Lucca kwam in 16 wedstrijden in actie voor de nummer drie van het afgelopen seizoen in Nederland, waarin hij tweemaal wist te scoren. Doelpunten maken deed hij vooral in dienst van Jong Ajax. In veertien wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie trof hij zesmaal doel en verzorgde hij ook nog eens drie assists.

Een langer verblijf in Amsterdam zat er uiteraard niet in en Lucca keerde na het afgelopen seizoen dan ook terug naar Pisa. Die club verhuurde hem aan Udinese, dat uitkomt op het hoogste niveau. Die overgang heeft voor Lucca een stuk beter uitgepakt. De boomlange centrumspits was in 31 wedstrijden in alle competities (Serie A en Coppa Italia) goed voor acht doelpunten en drie assists. Daarmee speelde hij zich in de kijker van de nationale ploeg. Lucca werd opgeroepen voor de afgelopen interlandperiode, maar moest zich vanwege een dijbeenblessure toch afmelden. Een debuut in de nationale ploeg werd dus uitgesteld.

De goede prestaties van Lucca bij Udinese blijven dus ook bij de Italiaanse topclubs niet onopgemerkt. Volgens La Gazzetta dello Sport kan de voormalig Ajacied zich verheugen op voorzichtige interesse van AS Roma. De Romeinen zijn op zoek naar een vervanger van Lukaku. De beresterke centrumspits wordt dit seizoen door AS Roma gehuurd van Chelsea, dat in de zomer flink voor hem wil cashen. AS Roma kan echter niet aan de vraagprijs - naar verluidt 43 miljoen euro - voldoen. Bovendien strijkt Lukaku een flink salaris op en blaast hij in mei alweer 31 kaarsjes uit. AS Roma denkt aan de toekomst en heeft daarom verschillende ‘jonge’ spitsen op het verlanglijstje staan. Naast Lucca wordt ook Hugo Ekitiké van Paris Saint-Germain genoemd.

Lucca is bij Pisa nog in het bezit van een contract tot de zomer van 2026. De 23-jarige aanvaller kwam eerder in zijn loopbaan ook al uit voor Palermo. Udinese bezet momenteel de veertiende plaats in de Serie A. Het moet de komende periode nog vol aan de bak om een langer verblijf op het hoogste niveau veilig te stellen. De voorsprong op nummer achttien Frosinone is slechts drie punten.

