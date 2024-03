Ajax hard aan het werk: 'Veel supporters spraken de wens uit, precies dat gebeurt nu'

De prestaties dit seizoen zijn weliswaar niet om over naar huis te schrijven, maar Ajax doet er desondanks alles aan om de supporters zich zo thuis mogelijk te laten voelen in de Johan Cruijff ArenA. Het onderkomen van de recordkampioen onderging in de afgelopen jaren al een flinke transformatie en de club is nog (lang) niet klaar. De grijze betonranden boven de tribunes op de tweede ring worden nu ook rood gekleurd.

“Wie nu door het stadion loopt, ziet dat er hard wordt gewerkt aan het wegwerken van het grauwe grijs”, schrijft Ajax Life donderdagmiddag. “In een recent verleden hingen er nog reclameborden boven de tweede ring. Deze hangen er inmiddels niet meer.” Maar supporters van de huidige nummer vijf van de Eredivisie waren, ondanks de verwijdering van de reclameborden, nog niet tevreden over het uiterlijk van de randen boven in het stadion. “Veel supporters spraken de wens uit dat de overgebleven grijze muur rood zou worden gemaakt. Precies dat gebeurt nu”, zo klinkt het.

Er gaat overigens geen verfkwast overheen. Volgens Ajax Life zorgt de club er met het ‘monteren’ van rode platen voor dat het stadion wordt voorzien van nóg meer ‘Ajaxrood’. Het resultaat van de werkzaamheden valt deels al te bewonderen in de komende thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles op donderdag 4 april. “Dan is de westkant tot aan het uitvak van rode platen voorzien. De volledige werkzaamheden worden voor einde seizoen afgerond”, zo leest het.

De Toppers

Ajax speelt dit seizoen nog minstens vier thuisduels. In de Eredivisie komen in navolging van Go Ahead Eagles ook FC Twente, Excelsior en Almere City nog op bezoek in de Johan Cruijff ArenA. Mocht Ajax zich niet rechtstreeks weten te kwalificeren voor Europees voetbal en nog aan de bak moeten in de play-offs, dan moet het naar alle waarschijnlijkheid op zoek naar een tijdelijk nieuw onderkomen. Eind mei staan niet alleen de beslissende wedstrijden om het laatste Europese ticket op het programma, maar ook de concerten van De Toppers in de Johan Cruijff ArenA. De manager van de artiesten heeft al laten weten dat de optredens niet kunnen worden verplaatst.

