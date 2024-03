Ajax maakt indruk en vergeet zichzelf te belonen tegen Aston Villa

De kaarten zijn nog niet geschud in het Conference League-tweeluik tussen Ajax en Aston Villa. De eerste wedstrijd tussen de twee ploegen eindigde donderdagavond in een 0-0 gelijkspel in de Johan Cruijff ArenA. Beide ploegen ontvingen een rode kaart in de slotfase: Ezri Konsa en Tristan Gooijer kregen allebei twee gele prenten. Volgende week wacht de return in Birmingham.

Na een succesvol duel tegen FC Utrecht (2-0), koos trainer John van ’t Schip ervoor om zijn elftal niet te wijzigen. Sterkhouders als Steven Bergwijn en Steven Berghuis ontbraken bij de thuisploeg door blessures, maar ook Aston Villa was niet op volle oorlogssterkte. Coach Unai Emery besloot namelijk om enkele belangrijke spelers rust te geven. Zo begonnen Leon Bailey, Matthew Cash, Alex Moreno en John McGinn op de bank. Spelers als Ollie Watkins, Emiliano Martinez, Douglas Luiz en Moussa Diaby mochten wel beginnen.

Artikel gaat verder onder video

De eerste helft was voor beide ploegen aftasten. Diaby kreeg een kansje in de schoot geworpen, maar schoot niet hard of gericht genoeg. Maar hoe verder de eerste helft vorderde, hoe meer Ajax uit zijn schulp kwam. De Amsterdammers stonden echter meermaals buitenspel en Martinez lette vaak goed op. In minuut 34 ontstond de grootste kans van de wedstrijd. Na het indribbelen van Jorrel Hato gaf de centrale verdediger een sterke diepe bal op Brian Brobbey. De spits liep op de keeper af, maar moest uiteindelijk met links afwerken. Hij schoot uiteindelijk in het zijnet. De ruststand was dan ook 0-0.

De tweede helft ging eigenlijk verder zoals de eerste helft werd afgesloten. Beide ploegen creëerden met moeite kansen en Ajax was de iets bovenliggende partij. Grote kansen bleven uit. Bailey, McGinn en Moreno mochten invallen, waardoor Villa iets dreigender werd. Een andere invaller, Nicolo Zaniolo, kreeg gelijk geel na zijn invalbeurt; hij is geschorst voor volgende week. In minuut 83 kreeg Ezri Konsa ook een gele kaart, hij kreeg zijn tweede na het neerhalen van Akpom. Enkele minuten later overkwam Gooijer hetzelfde, al leek hij op het oog een prima tackle te maken.

Door het gelijke spel is er volgende week nog alles om voor te spelen. Op Villa Park is de Engelse tegenstander echter altijd sterk en zal Ajax nog meer in de underdog-rol duiken. Maar als de Amsterdammers daar met dezelfde mindset spelen als vanavond en technisch iets toevoegen, bijvoorbeeld door de terugkeer van Berghuis en/of Bergwijn, dan zijn er mogelijkheden.