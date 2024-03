Ajax komt met duidelijkheid en biedt John van 't Schip contract tot 2027 aan

Ajax heeft John van 't Schip een contract aangeboden om bij de Amsterdammers als head of coaching binnen de jeugdopleiding aan de slag te gaan, zo weet De Telegraaf te melden. Van 't Schip zal op dit aanbod ingaan en bij Ajax belangrijk gaan worden in het opleiden van jeugdtrainers.

Donderdag maakte de coach van de nummer vijf van de Eredivisie bekend na dit seizoen definitief te vertrekken als trainer. Bekend was dat, mocht Van 't Schip na dit seizoen stoppen of weggestuurd worden als trainer van Ajax, dat hij een andere rol binnen de club zou krijgen. Die rol is nu bekend: Van 't Schip krijgt als head of coaching een belangrijke rol op Sportcomplex De Toekomst en zal in eerste instantie tot medio 2027 aan de Amsterdammers verbonden zijn.

De Telegraaf meldt daarnaast dat Van 't Schip in zijn nieuwe functie veel zal komen samenwerken met Marijn Beuker: "Samen met directeur voetbal Beuker bewaakt hij in die hoedanigheid op technisch en tactisch gebied de Ajax-lijn en de normen en waarden van de Amsterdamse club", heeft de ochtendkrant te horen gekregen.

In eerste instantie focust Van 't Schip zich op het goed afsluiten van het huidige seizoen met Ajax 1, waarna hij een stapje terug zal doen binnen de Amsterdamse club. Zijn prioriteit ligt momenteel nog 'minimaal' op het veiligstellen van plek vijf in de Eredivisie: "De rol die ik na de zomer vervul, is nu niet belangrijk."

