Ajax kruist naam van belangrijke kandidaat als hoofdtrainer per direct door

Pepijn Lijnders wordt de laatste dagen veelvuldig aan Ajax gelinkt, maar is op dit moment (nog) niet in beeld om hoofdtrainer te worden in Amsterdam. Volgens De Telegraaf is de huidige assistent-trainer van Jürgen Klopp een optie voor algemeen directeur Alex Kroes, maar wordt er op het moment van schrijven nog geen hoofdtrainer in Lijnders gezien.

De zoektocht van Ajax naar een nieuwe trainer nadert zijn kookpunt. Transferexpert Fabrizio Romano wist donderdag te melden dat de Amsterdammers inmiddels een shortlist hebben met vier trainers, maar welke trainers op die shortlist staan is onduidelijk. De naam van Lijnders wordt, ook via Romano, veelvuldig gelinkt in de vacante positie in Amsterdam. De assistent-trainer van Liverpool vertrekt net als hoofdtrainer Klopp aan het einde van het seizoen in Liverpool.

Artikel gaat verder onder video

Ajax-watcher Mike Verweij weet dat Lijnders in beeld is bij Ajax, maar vooralsnog niet als hoofdtrainer zoals eerder werd gesuggereerd: "Bij NEC liet de latere rechterhand van Klopp zien dat op eigen benen staan heel andere koek is dan een coach assisteren", weet de journalist van De Telegraaf zich nog te herinneren van de periode van Lijnders bij NEC. Zijn avontuur in De Goffert als hoofdtrainer pakte slecht uit.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ajax Legend (67) maakt grote indruk: 'De beste voetballer ter wereld op zijn leeftijd'

Een 67-jarige legende van Ajax krijgt op sociale media de nodige complimenten voor zijn spel en fitheid tijdens een benefietwedstrijd tegen de Liverpool Legends.