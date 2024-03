Ajax-talent sluit zich af voor kritiek op social media: 'Werd toen al gewaarschuwd'

kijkt niet meer om naar kritieken in kranten of social media. De rechtsback van Ajax maakt gebruik van een mental coach om zijn hoofd boven water te houden.

Gooijer begon het seizoen als bankspeler, maar speelt sinds januari steeds vaker in het eerste van de Amsterdamse formatie. In het begin maakte de 19-jarige vooral indruk en besloot hij te kijken naar wat men online zoal over hem zei. “Een menselijke reactie”, zegt Gooijer in gesprek met ELFVoetbal. “Maar ik werd toen al gewaarschuwd dat het ook de andere kant opgaat als het eens minder gaat.” Analisten als Ruud Gullit waren aanvankelijk positief over de jonge rechtsback.

Zoals dat werd vaker het geval is bij jonge talenten, speelde ook Gooijer na zijn doorbraak een aantal minder sterke wedstrijden. Thuis tegen NEC (2-2, op 18 februari) deelde de vleugelverdediger dan ook in de malaise en werd hij flink bekritiseerd. “Daarmee moet je leren omgaan. Het gaat verder dan de traditionele media, want ik las ook berichten in mijn DM op Instagram. Ik ben gestopt ernaar te kijken en erover te lezen. Dat zijn dingen die ik ook met mijn mental coach bespreek. Vaak denk ik: ik heb gesprekken met zo iemand niet nodig. Maar als ik de sessie achter de rug heb, voel ik me toch weer beter in balans."

Er wordt veel van Gooijer verwacht, niet alleen door de buitenwereld, maar ook door hemzelf. "Ik heb de lat altijd hoog gelegd voor mezelf. In de Onder 18 wilde ik meteen doorstromen naar Ajax 1, maar toen zei mijn mental coach dat ik de lat soms juist lager moet leggen om sneller voortui te gaan. Mijn focus veranderde van meteen doorstromen naar de beste worden in Jong Ajax. Als de lat te hoog ligt, word je eerder teleurgesteld. Die momenten heb ik zeker gehad, maar er is me ingeprent dat mijn kans vanzelf zou komen als ik geduld kon opbrengen. Dat is gebeurd."

