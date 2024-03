John van 't Schip geeft woensdag bij Ajax antwoord op een belangrijke vraag

Ajax bereidt zich voor op de heenwedstrijd tegen Aston Villa in de achtste finales van de Conference League. De grote vraag is of John van ’t Schip donderdag in het thuisduel met de huidige nummer vier van de Premier League een beroep kan doen op en . Bergwijn staat al bijna een maand aan de kant met een hamstringblessure, terwijl Berghuis de laatste twee duels aan zich voorbij moest laten gaan. Van ’t Schip komt woensdagmiddag mogelijk met duidelijkheid.

De interim-hoofdtrainer leek na het optreden in de thuiswedstrijd tegen PSV (1-1) op 3 februari zijn ideale basiself te hebben gevonden. Jordan Henderson maakte ruim twee weken na zijn komst zijn entree in het wit-rood-wit en prompt gaven de Amsterdammers veel minder ruimtes weg dan in de wedstrijden ervoor. Ajax ontving een paar dagen na de topper tegen PSV en enkele dagen vóór het uitduel met sc Heerenveen echter slecht nieuws uit de ziekenboeg. Bergwijn had op een training een hamstringblessure opgelopen en kon daardoor de hele maand februari niet meer in actie komen.

Artikel gaat verder onder video

Het wegvallen van Bergwijn was een fikse aderlating en vooral een hard gelag voor Ajax, zeker toen ook Berghuis fysieke klachten kreeg. De rechtsbuiten was niet ongeschonden uit de thuiswedstrijd tegen FK Bodø/Glimt gekomen. Hij liet het competitieduel met NEC schieten zodat hij fit genoeg zou zijn voor de return in Noorwegen. Dat was hij en met een doelpunt zelfs nog de belangrijk, maar in de daaropvolgende twee wedstrijden (tegen AZ en FC Utrecht) was hij niet van de partij. Zonder Bergwijn én Berghuis besloot Van ’t Schip om zonder buitenspelers te gaan opereren en zijn elftal in een 5-4-1-systeem het veld in te sturen.

Ajax tankte in dat systeem vertrouwen door FC Utrecht afgelopen zondag te verslaan en voor het eerst sinds eind november het doel schoon te houden. De grote vraag is dan ook of Van ’t Schip van plan is om terug te keren naar een systeem met drie aanvallers, indien Bergwijn en Berghuis weer inzetbaar zijn. Berghuis was voor het treffen met FC Utrecht nog een ‘twijfelgeval’, dus Van ’t Schip lijkt hem te hebben gespaard voor de heenwedstrijd tegen Aston Villa. Bergwijn stond vorige week weliswaar op het trainingsveld, maar was nog niet fit genoeg om in actie te komen. Van ’t Schip zal woensdagmiddag op zijn persconferentie vertellen of dat nu wél het geval is.

Het persmoment met Van ’t Schip in de Johan Cruijff ArenA begint om 12.15 uur en is live te volgen via Ajax.nl, op de Ajax App en via het YouTube-kanaal van de Amsterdammers. Het thuisduel met Aston Villa is donderdagavond om 18.45 uur.