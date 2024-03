Van 't Schip: 'Ik snap dat er sceptisch over wordt gedaan, maar ik ga er niet zomaar van af stappen'

John van 't Schip is niet van plan om af te stappen van het 5-4-1-systeem met Ajax. De trainer vertelt aan Ajax TV dat hij voorlopig geen reden ziet om terug te grijpen naar 4-3-3.

De overstap naar 5-4-1 is een trendbreuk bij Ajax, beseft Van ’t Schip. “Ik snap dat er sceptisch over wordt gedaan, maar wij hebben te maken met de posities die je moet invullen en de creatieve spelers die er wel of niet zijn”, legt hij uit. “Mochten die spelers snel terugkomen, dan is het juist voor die spelers een systeem waarin zij goed uit de voeten kunnen. Ik zie geen reden om daar nu één, twee, drie van af te stappen.”

Artikel gaat verder onder video

Ajax moest het stellen zonder Steven Berghuis en Steven Bergwijn, maar het ontbreken van de vleugelspelers is niet de enige reden om 5-4-1 te spelen. “Het had er ook mee te maken dat we open stonden. We kregen heel veel goals tegen. Dat hebben we nog niet verholpen, maar ik vind wel dat er meer zekerheid in het elftal is gekomen. Wij hopen dat we de balans naar voren toe goed kunnen krijgen met het terugkomen van een aantal spelers.”

Met het nieuwe systeem verbeterden de resultaten aanvankelijk, maar overtuigend is Ajax nog niet altijd. “We hadden de aansluiting gevonden, we begonnen goed na de winterstop, maar de klad is er een beetje in gekomen. Ik denk voornamelijk doordat een aantal creatieve spelers ontbreekt. Dan wordt het bij ons wat lastiger om voorin heel gevaarlijk te worden. Heel veel moest van Brobbey zelf komen. Je krijgt spelers die in een positie komen waarin zij niet vaak komen.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ruud Gullit: 'Het gerucht in Amsterdam gaat dat hij de nieuwe trainer wordt, ik denk dat ook!'

Ruud Gullit denkt te weten wie de nieuwe trainer van Ajax wordt. Youri Mulder is het eens met zijn tafelgenoot bij Rondo.