Ahmetcan Kaplan doet snel na basisdebuut bij Ajax een gewaagde uitspraak

acht Ajax niet kansloos in het tweeluik met Aston Villa in de achtste finales van de UEFA Conference League. Hoewel de Amsterdammers bezig zijn aan een zeer teleurstellend seizoen en de club uit Birmingham juist veel indruk maakt in Engeland, denkt Kaplan dat zijn teamgenoten en hij wel degelijk kans maken op een goed resultaat. Donderdagavond is de heenwedstrijd in de Johan Cruijff ArenA.

Ajax verzekerde zich een kleine twee weken geleden op onverklaarbare wijze ten koste van FK Bodø/Glimt van een plekje in de achtste finales van de Conference League. De achterban vreesde in de aanloop naar de loting voor de laatste zestien al voor een tweeluik met Aston Villa en de formatie van coach Unai Emery kwam inderdaad als tegenstander uit de koker. Aston Villa is de huidige nummer vier van de Premier League, met zes punten minder dan Arsenal en vijf meer dan Tottenham, al heeft het wel een wedstrijd meer gespeeld dan de Spurs.

Ajax is gewaarschuwd en begint dan ook als underdog aan het tweeluik met de Britten. Voor Kaplan, die afgelopen zondag in de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht (2-0) zijn basisdebuut maakte in het wit-rood-wit, wordt het mogelijk zijn eerste Europese duel met Ajax. “Dit wordt m’n eerste Europese wedstrijd voor Ajax”, klinkt Kaplan er in gesprek met het clubkanaal een stuk zekerder over dat hij donderdag speelminuten gaat maken. “Het is een goede test voor ons. Ik denk dat het een heel mooie wedstrijd wordt. Ik hoop dat we de winst gaan pakken en dat we de volgende ronde halen. Het wordt een moeilijke wedstrijd, omdat de tegenstander in de Premier League speelt. Maar zolang we ons voor de volle honderd procent inzetten denk ik dat we kunnen winnen. Het wordt moeilijk, maar we hopen de volgende ronde te halen.”

Kaplan

Kaplan maakte anderhalve week geleden op bezoek bij AZ zijn debuut in Ajax 1. De Turkse verdediger streek in de zomer van 2022 al neer in Amsterdam, maar had vervolgens veel pech met blessureleed. “Het was een moeilijke periode. Ik raakte geblesseerd bij het Turkse nationale elftal. Twee maanden nadat ik hier kwam, raakte ik opnieuw geblesseerd en dat was wel een klap. Daarna begon een lang herstelproces. Maar dat is nu achter de rug en ik ga er weer tegenaan”, klinkt de gemotiveerde Kaplan. Hij heeft in elk geval niet veel tijd nodig gehad om zich populair te maken bij de achterban. “Ik krijg alles mee op social media. Ik zie dat ze positief zijn en me steunen.”

All ♥️ for Ahmetcan pic.twitter.com/CsKLRIq61A — AFC Ajax (@AFCAjax) March 5, 2024