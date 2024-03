Ajax-vrouwen hebben ondanks Europese uitschakeling reden tot lachen

Het was op voorhand een schier onmogelijke klus en dat bleek ook in het veld: de Ajax-vrouwen zijn er woensdagavond niet in geslaagd zich ten koste van Chelsea te kwalificeren voor de halve finales van de Champions League. Na de 0-3 in de Johan Cruijff ArenA moest er op Stamford Bridge een wonder gebeuren, maar die bleef uit: 1-1.

Ajax kwalificeerde zich zeer knap in een groep met Bayern München, Paris Saint-Germain en AS Roma als nummer één voor de knock-outfase van de Champions League. Tijdens de loting voor de laatste acht werden de Amsterdammers gekoppeld aan het sterke Chelsea, dat onlangs in eigen land nog grootse indruk maakte door Arsenal op een 3-1 nederlaag te trakteren. Dat de ploeg uit Londen op dit moment een paar maatjes te groot is voor Ajax, bleek al in de heenwedstrijd in Amsterdam. Na de 0-3 nederlaag in de Johan Cruijff ArenA leek de formatie van coach Suzanne Bakker de volgende ronde al te kunnen vergeten.

Chelsea rekende zich al rijk en voerde woensdagavond enkele wijzigingen door ten opzichte van het heenduel van vorige week. Ajax hoopte daarvan te kunnen profiteren en was in de openingsfase het dichtst bij een treffer. Een kopbal van Sherida Spitse eindigde op het dak van het doel en Tiny Hoekstra raakte pardoes de paal nadat Chelsea-keepster Zecira Musovic de bal hard tegen haar aan had geschoten. Een Amsterdams doelpunt hing in de lucht, maar gaandeweg de eerste helft werd de thuisploeg wat sterker en dat resulteerde na 33 minuten in een treffer. Mayra Ramírez kreeg teveel ruimte en schoot de bal door de benen van Ajax-goalie Regina van Eijk in de touwen.

Daarmee was de laatste hoop op een comeback wel vervlogen bij de Ajax-trouwen, die in de tweede helft wel ‘gewoon’ hun uiterste best bleven doen er tenminste nog een gelijkspel uit te spelen. Ze kregen na twintig minuten voetballen in het tweede bedrijf loon naar werken. Met een mooie steekpass stuurde Hoekstra Chasity Grant op Musovic af. De jongste aanvalster schoot keurig raak: 1-1. Romée Luchter was in de slotfase nog dicht bij de 1-2, maar Musovic tikte met een geweldige reflex de bal uit de verre hoek. Een winnaar kwam er niet, waardoor het bijzondere Europese avontuur van de Ajax-vrouwen ten einde is. Ze kunnen zich nu volop gaan richten op de titel- én bekerstrijd in eigen land. Met nog vier competitieduels te gaan is de achterstand op koploper FC Twente vier punten en op 16 april staat de halve finale van de KNVB Beker tegen Feyenoord op het programma.

