Alex Kroes schopt in eerste interview na aanstelling indirect na richting Sven Mislintat

Alex Kroes is maandagavond in gesprek met Ziggo Sport ingegaan op het nieuwe te voeren beleid van Ajax op de transfermarkt. De algemeen directeur blikt niet terug op de periode van Sven Mislintat bij de Amsterdammers, maar laat indirect wel merken niet gecharmeerd te zijn van een aantal acties van de Duitser bij Ajax op de transfermarkt.

Kroes gaat in gesprek met Ziggo in op het aantrekken van spelers en vindt dat de samenwerking tussen een trainer en technisch manager op dat vlak cruciaal is. Bekend is inmiddels dat de samenwerking van Sven Mislintat met oud-trainer Maurice Steijn op dat vlak slecht was. Er werden door Mislintat dure spelers gehaald waarvan Steijn, maar nu ook John van 't Schip, niet overtuigd waren. Schadelijk voor Ajax, zo vindt Kroes, die niet met vingers wijst naar personen die in het verleden fouten hebben gemaakt bij de nummer vijf van de Eredivisie.

"Een trainer is een heel bepalende factor, maar heeft geen eindbeslissing", steekt Kroes van wal. "Als jij als technisch directeur een speler haalt, die door de trainer niet wordt opgesteld, dan ben je direct kapitaalvernietiging aan het doen. Een club als Ajax kan het zich niet veroorloven een speler van vijftien/twintig miljoen te kopen, waar de trainer niet volledig achter staat. Dat is niet Ajax, Ajax is iets anders", zegt Kroes.

De voorbeelden die Kroes noemt hebben afgelopen zomer plaatsgevonden in Amsterdam. Spelers als Carlos Forbs (bankzitter) en Georges Mikautadze (verhuurd aan FC Metz) zijn door Mislintat voor bedragen tussen de vijftien en twintig miljoen gehaald door Ajax, maar hebben zich vooralsnog in Amsterdam nooit kunnen ontpoppen tot vaste basisklanten. Zo is Forbs bij Ajax inmiddels ook voorbijgestreefd door het jonge talent Mika Godts.

Kroes stelt in gesprek met Ziggo dat er wat de selectie betreft in ieder geval één belangrijke taak klaar ligt voor Ajax: "We zullen moeten zorgen voor een betere balans in de selectie. Hoe dat precies vormgegeven moet worden, dat moet bepaald worden. Daar gaan we met John van 't Schip, Louis van Gaal en Danny Blind ook veel over praten. Dat is een ingewikkeld, maar mooi traject en iets voor de komende periode."