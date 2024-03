Alex Kroes voerde gesprekken met potentiële kandidaat, maar komst naar Ajax is onwaarschijnlijk

Alex Kroes heeft inmiddels gesprekken gevoerd met Christopher Vivell, een van de kandidaten om in Amsterdam technisch directeur te worden. VI en Duitse media wisten de interesse van Ajax afgelopen week voor het eerst te melden en de De Telegraaf weet dat er gesproken is. Toch lijkt Vivell niet op weg naar Amsterdam.

Dat meldt Ajax-watcher Mike Verweij althans in De Telegraaf. Volges de journalist heeft Kroes inmiddels met meer dan vijf kandidaten gesproken voor de vacante positie van technisch directeur in Amsterdam. De Duits Vivell, die eerder een belangrijke rol speelde als sportief directeur bij RB Leipzig en het meest recent werkzaam was als technisch directeur van Chelsea, was een van de mensen waar Kroes inmiddels een gesprek heeft gevoerd.

Artikel gaat verder onder video

De komst van Vivell naar Ajax is vooralsnog onwaarschijnlijk, zo klinken de geluiden die De Telegraaf opgevangen heeft. Kroes zou een 'redelijk tot goede' indruk hebben gekregen van Vivell, maar een stap naar Amsterdam lijkt niet aanstaande: "Net als eerder bij Sven Mislintat klinken uit de markt slechte geluiden over de bij Chelsea mislukte directeur, die in Londen geen rol had en alleen bezig was met het opzetten van satellietclubs", schrijft Verweij hierover.





➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant





🔗 Ajax Legend (67) maakt grote indruk: 'De beste voetballer ter wereld op zijn leeftijd'

Een 67-jarige legende van Ajax krijgt op sociale media de nodige complimenten voor zijn spel en fitheid tijdens een benefietwedstrijd tegen de Liverpool Legends.