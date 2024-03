Analisten Vandaag Inside lachen om kandidaten trainerschap Ajax: 'Dat is toch een wielrenner?'

De analisten van Vandaag Inside hebben geen hoge pet op van de opties die momenteel worden voorgedragen als opvolgers van John van ’t Schip bij Ajax. De huidige trainer van de Amsterdammers zal komend seizoen niet in dezelfde rol aan de club verbonden zijn, dus moet Ajax op zoek naar een nieuwe coach.

Valentijn Driessen denkt dat de club uit de hoofdstad voor een lastige keuze staat. “Ze willen graag een Nederlander, maar de spoeling is dun. Pascal Jansen is vrij. Slot die gaat natuurlijk niet naar Ajax, want dan is ‘ie zijn leven niet zeker in Nederland en ook zijn familie niet. Frank de Boer zou kunnen, maar die denkt zelf dat ze niet bij hem zullen uitkomen.” De Boer was eerder succesvol in Amsterdam, waar hij vier keer landskampioen werd.

Andere namen, die voor het grote publiek minder bekend zijn of alleen als assistent ervaring hebben passeren ook de revue. “Dan worden er nog een aantal lichtgewichten genoemd. Die Lijnders van Liverpool (daar werkzaam als assistent, red.) kun je geen hoofdtrainer maken.” Johan Derksen is het roerend met de journalist van De Telegraaf eens. "Lachwekkend."

Als laatst wordt de naam van de huidige coach van Jong Ajax nog genoemd door Driessen. “Dan heb je nog Dave Vos.” Derksen moest opzoeken wie dat was. “Die Vos kende ik nog niet eens. Dat is toch een wielrenner?” Met Jong Ajax staat Vos momenteel op de vijftiende plek in de Keuken Kampioen Divisie. De 40-jarige trainer staat sinds februari 2023 aan het roer bij de beloftenploeg.

