Arne Slot maakt opwachting in talkshow en schuift aan naast Rafael van der Vaart

Arne Slot maakt maandagavond zijn opwachting in het programma Rondo op Ziggo Sport, zo heeft de zender zondagmiddag bekendgemaakt. In de afgelopen weken schoof met Maurice Steijn al een trainer aan in het programma en maandag zal Slot plaatsnemen aan tafel bij presentator Wytse van der Goot.

Over het algemeen zijn trainers niet vaak te zien in talkshows, waardoor de uitzending op Ziggo Sport maandagavond redelijk uniek is. Een tijd geleden liet de Feyenoord-trainer ook van zich horen in een aflevering in de serie van Andy van der Meijde: Bij Andy in de Auto. Slot zal maandagavond aanschuiven aan een tafel met Marco van Basten, Rafael van der Vaart en Ruud Gullit. Het geeft de trainer de kans om met de analisten, die over het algemeen geen blad voor de mond nemen, te praten over Feyenoord en andere randzaken.

De uitzending op Ziggo Sport is maandagavond om 20.30 uur te zien.