Speler van AS Roma steelt intieme video van werkneemster, club komt met bizarre reactie

AS Roma heeft een werknemer op staande voet ontslagen nadat een video opdook waarin ze seksuele handelingen verrichtte met haar vriend. De video werd zonder haar medeweten gestolen door een jeugdspeler, zo schrijft de krant il Fatto Quotidiano.

De jeugdspeler, van wie de identiteit niet bekend is, zou in tranen hebben toegegeven dat hij het filmpje van de mobiele telefoon van de werknemer heeft gestolen. Hij zou hebben gevraagd om haar telefoon te gebruiken voor een telefoontje, maar ging in werkelijkheid door haar bestanden heen en vond een intieme video. Die zou hij vervolgens naar zichzelf en anderen hebben verstuurd.

Opvallend genoeg kreeg de speler geen disciplinaire sanctie, maar is de vrouw ontslagen. Dat zou in november zijn gebeurd. In de ontslagbrief staat dat de hr-afdeling en de bestuurlijke top op de hoogte waren van de video, waarin 'onmiskenbaar seksuele handelingen worden verricht door jou'. "Helaas is deze video gezien door een groot deel van de werknemers en de spelers van de club."

Daardoor was het volgens Roma onmogelijk om in harmonie te blijven samenwerken. Wel kreeg de vrouw een ontslagvergoeding mee. De krant il Fatto Quotidiano schrijft dat ze door de beveiliging naar buiten werd geleid. "Een onbegrijpelijke handelwijze voor een beursgenoteerd bedrijf met internationaal aanzien, en zeker voor een club die al een jaar wordt geleid door een vrouw (algemeen directeur Lina Souloukou, red.).”

"Het is formeel geen wraakporno, want er zijn geen partners of ex-partners betrokken die wraak willen nemen, maar de impact is vergelijkbaar. Zo heeft de vrouw psychische hulp gezocht en heeft ze een baan verloren waar ze veel plezier uit haalde”, aldus de krant. De vrouw heeft een advocaat in de arm genomen. Die zou proberen om het geschil op te lossen zonder een rechtsgang, maar de gesprekken zouden niet goed verlopen. Zelf wil ze niet reageren op de kwestie. Ook Roma zwijgt.