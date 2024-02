Feyenoord-fans verlangen woensdag antwoord van Arne Slot op één specifieke vraag

De supporters van Feyenoord hopen woensdagmiddag antwoord te krijgen van trainer Arne Slot op één specifieke vraag: hoe staat het met de gezondheidsperikelen in zijn spelersgroep? Dinsdagavond werd bekend dat een onbekend aantal spelers in aanloop naar de Europa League-wedstrijd met AS Roma van donderdag vanwege buikgriepverschijnselen niet heeft kunnen trainen.

De Rotterdammers treffen de Italianen alweer voor het derde seizoen op rij in Europa. In 2022 was de ploeg van toenmalig trainer José Mourinho met 1-0 te sterk in de finale van de Conference League, die werd gespeeld in de Albanese hoofdstad Tirana. Vorig seizoen beletten de Romeinen Feyenoord de weg naar de halve finales van de Europa League. Na een 1-0 thuiszege leek de ploeg van Slot in het Stadio Olimpico het ticket voor de laatste vier bijna binnen te hebben toen Igor Paixão tien minuten voor tijd de 1-1 liet aantekenen, maar door een late treffer van Paulo Dybala moest er een verlenging aan te pas komen. Daarin scoorde Roma nog twee keer, waardoor het Europese avontuur van Feyenoord erop zat.

Bij de derde poging, nu in de tussenronde van de Europa League, moet het maar eens scheepsrecht zijn, is de algemene gedachte bij de fans van Feyenoord. De vraag is echter welke spelers Slot donderdag tot zijn beschikking heeft. De oefenmeester kon afgelopen zondag in de Rotterdamse derby tegen Sparta (2-0) bijvoorbeeld geen beroep doen op Gernot Trauner en Quinten Timber. Het duo hield respectievelijk een hamstringblessure (Trauner) en een zware hersenschudding (Timber) over aan de kwartfinale van de KNVB Beker, waarin AZ met 2-0 werd verslagen. Daarnaast is eerste doelman Justin Bijlow sinds het competitieduel van anderhalve week geleden in Alkmaar opnieuw langere tijd uit de roulatie. Daar komt dus ook nog een onbekend aantal spelers met buikgriepverschijnselen bij.

Slot staat woensdagmiddag het journaille te woord op een persconferentie in Rotterdam. De trainer gaat ongetwijfeld vragen krijgen over de fysieke gesteldheid van zijn selectie en zal de supporters hopelijk gerust kunnen stellen. Het persmoment begint om 14.30 uur en wordt live uitgezonden op Feyenoord One.

